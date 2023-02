Carbon Emissions Insights, la nuova funzionalità di Cisco Webexche aiuta le aziende a diventare sostenibili

Febbraio 9, 2023

(Adnkronos) – Disponibile in Webex, permette di monitorare e ridurre l’impronta di carbonio, ottimizzando il consumo energetico

CISCO LIVE, Amsterdam, 9 febbraio 2023 – Si chiama Carbon Emissions Insights ed è una nuova funzionalità integrata in Webex Control Hub alla quale è affidato il compito di fornire insight utili alle aziende per raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Unica nel suo genere offre sia un report sulle emissioni scope 2, e sia i suggerimenti necessari per ottimizzare il consumo energetico nonché l’utilizzo dei dispositivi Cisco Webex per la collaborazione.

Carbon Emissions Insights rientra a pieno titolo nelle iniziative promosse da Cisco in tema di sostenibilità, il cui obiettivo è quello di raggiungere l’azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2040.

Secondo una ricerca condotta da Gartner il 2022 è stato il primo anno in cui i CEO delle principali aziende a livello globale hanno inserito la sostenibilità ambientale tra le prime 10 priorità strategiche per il business. Per l’80% dei CEO che hanno investito nel 2022 e intendono investire nel 2023 in prodotti nuovi o nel potenziamento di quelli esistenti, la sostenibilità è stata citata come il terzo fattore più importante, subito dopo le prestazioni operative e la qualità generale. La sostenibilità appare anche come un elemento di differenziazione competitivo per gli amministratori delegati, ed è considerata allo stesso livello della fiducia nel brand.

“Cisco è costantemente impegnata nel generare un impatto positivo e più sostenibile in tutto il mondo”, ha dichiarato Jeetu Patel, EVP e GM, Security and Collaboration di Cisco. “Progettiamo prodotti e soluzioni secondo i principi del design circolare e ciò è fondamentale per aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi in materia di ambiente, sostenibilità e governance, e siamo l’unica azienda a offrire una funzione di questo tipo”.

La funzionalità Carbon Emissions Insights integrata in Webex Control Hub permette alle aziende di:

· Creare report sui consumi energetici stimati e sulle emissioni di anidride carbonica equivalente (CO2e) dei dispositivi di collaborazione Cisco. I valori calcolati si basano su formule di enti governativi riconosciuti, come l’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti.

· Controllare l’andamento delle emissioni nel tempo per monitorare i progressi compiuti rispetto agli obiettivi di sostenibilità

· Far utilizzare agli amministratori funzioni come Office Hours di Webex per ridurre il consumo energetico

Carbon Emissions Insights sarà disponibile quest’estate in Webex Control Hub e sarà abilitata di default per gli amministratori IT. I dati possono anche essere esportati attraverso API e integrati negli strumenti di reporting sulla sostenibilità dei clienti.

L’obiettivo di Cisco è far sì che entro il 2025 il 100% dei nuovi prodotti e dei nuovi imballaggi siano realizzati secondo i principi di progettazione circolare. Cisco incoraggia clienti, partner e dipendenti a partecipare al proprio programma Takeback and Reuse Program, grazie al quale il 99,9% dell’hardware Cisco restituito a fine utilizzo viene riutilizzato e riciclato. Cisco progetta inoltre i propri prodotti tenendo conto della sostenibilità e della circolarità, come ad esempio Cisco Room Bar, rilasciato lo scorso anno con un materiale di imballaggio riciclabile al 100% con l’obiettivo di eliminare fino a 165.000 libbre di materiale di imballaggio all’anno. Infine i telefoni IP Cisco della serie 8800 avranno modelli realizzati con il 100% di resina riciclata post-consumo (PCR), il che consente di evitare l’uso di oltre 3 milioni di chili di plastica pura all’anno.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.webex.com. Leggi il recente studio Cisco Purpose Report.

