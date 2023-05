Carglass®:la sicurezza in strada passa anche dal parabrezza dell’auto, ricalibrare gli ADAS è fondamentale

Maggio 12, 2023

(Adnkronos) – Gli ADAS installati sulle vetture di nuova generazione migliorano la sicurezza in maniera significativa: in media viene evitato un tamponamento su due grazie al sistema di assistenza alla frenata. Ma solo il 39% degli automobilisti sa che dopo una sostituzione del parabrezza è necessario ricalibrare la telecamera ADAS.

Milano, 12 maggio 2023–Gli incidenti che coinvolgono utenti vulnerabili della strada (ciclisti in primis, ma anche pedoni e motociclisti),come tristemente riportato dalla cronaca, sono all’ordine del giorno e sono arrivati a contare nel 2021 il 48% degli episodi in cui si riscontra almeno una vittima[1].Negli ultimi anni, la progressiva diffusione degli ADAS – acronimo di Advanced Driver Assistance Systems – ha svolto un ruolo importante nell’incrementare la sicurezza degli utenti vulnerabili aiutando i conducenti a individuarli evitando potenziali collisioni.

Carglass®, leader della riparazione e sostituzione dei cristalli auto in Italia, mette in luce l’efficacia dei dispositivi di guida assistita avanzata nel ridurre e prevenire gli incidenti e sensibilizza sulla necessità di una loro corretta ricalibrazione nel momento in cui si sostituisce il parabrezza.

Secondo alcuni studi [2]condotti da Automobile Club d’Italia e Bosch e realizzati dalla FondazioneFilippo Caracciolo di ACI in collaborazione con il Politecnico di Torino, i modelli di autoveicolo non dotati di sistemi ADAS sono esposti al rischio di essere coinvolti in incidenti 15 volte ogni milione di chilometri percorsi mentre i veicoli dotati di sistemi ADAS vedono ridotto tale rischio di oltre il 60%. Per fare un esempio riguardo all’efficacia di un singolo sistema ADAS e di una singola tipologia di rischio, che ci permetta di visualizzare maggiormente l’efficacia di questi sistemi, è stato dimostrato che un veicolo dotato di sistema di assistenza alla frenata ha fino al 38% di probabilità in meno di essere coinvolto in un tamponamento rispetto alla stessa vettura che non ne fosse dotata. L’introduzione del sistema di assistenza alla frenata migliora la sicurezza in modo significativo evitando quasi 1 tamponamento su 2.

Risultati incoraggianti per il futuro della sicurezza stradale, portati avanti grazie a una tecnologia in continua evoluzione a cui però gli automobilisti e i professionisti del settore devono dedicare particolare cura. Gli ADAS sono infatti costituiti da molti tipi di sensori, tra cui le telecamere, per il riconoscimento degli ostacoli o della corsia, che vedono il parabrezza dell’auto come uno dei luoghi maggiormente deputati per l’installazione e che necessitano di un’attenta ricalibrazione ogni volta che si sostituisce il cristallo. Basterebbe uno scostamento di qualche decimo di grado per provocare un non corretto funzionamento del sistema di sicurezza e un conseguente aumento del rischio di incidenti nell’utilizzo del veicolo: il software potrebbe infatti non percepire l’ostacolo alla distanza corretta e di conseguenza non attivare le procedure d’emergenza come la frenata automatica o il mantenimento della carreggiata nei tempi necessari.

“Da una ricerca svolta da Carglass®[3]risulta che solo il 39% degli automobilisti è consapevole della necessità della ricalibrazione della telecamera ADAS dopo la sostituzione del parabrezza, una percentuale ancora troppo bassa per una tecnologia che dal 2024 diventerà obbligatoria per ogni nuova auto immatricolata.” – commenta Fabio Felisi, General Manager di Belron Italia. “Nell’esperienza di Carglass® vetro dell’auto e sicurezza sono un binomio indissolubile non solo per le caratteristiche strutturali del vetro che, quando correttamente installato, garantisce l’integrità dell’abitacolo in caso di ribaltamento dell’auto e la corretta apertura dell’airbag in caso di incidente, ma anche perché attraverso le nuove tecnologie ADAS diventa un vero e proprio «occhio» dell’automobile in grado di prevenire in maniera attiva la gran parte delle collisioni. In tutti i nostri centri vogliamo garantire un servizio ottimale e completo che comprenda, insieme alla sostituzione del vetro, anche la necessaria ricalibrazione degli ADAS grazie a tutti gli strumenti di cui disponiamo: la sicurezza dei nostri clienti è la nostra priorità” – conclude Felisi.

L’aspetto dell’evoluzione tecnologica è quello a cui Carglass® invita a prestare la massima attenzione. Le tecnologie ADAS disponibili variano a seconda dei modelli di automobili e sono in costante evoluzione, per questo è necessario, ai fini di un lavoro a regola d’arte, che il professionista che si occupa della sostituzione dei cristalli dell’auto sia sempre aggiornato e dotato dei software necessari alla calibrazione degli ADAS per ogni modello. Attraverso la sua esperienza, Carglass® mette al primo posto proprio l’aspetto relativo agli ADAS nella formazione di tutti i suoi professionisti, nella dotazione tecnica per ogni centro e attraverso informazioni tecniche costantemente aggiornate per ogni modello di auto.

[1]Fonte: Euro NCAP | Euro NCAP Vision 2030: a Safer Future for Mobility

[2]Fonte: Ricerche condotte nel 2019e nel 2020 da Automobile Club d’Italia e Bosch.

[3]Fonte: Belron – Kantar | Route to Market 2020