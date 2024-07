Carletto protagonista dell’estate di Mirabilandia con tante attività e un’attrazione tematica dedicata

18 Luglio 2024

(Adnkronos) – Elettrizzanti discese sull’acqua a bordo dei gommoni dell’attrazione Blu River personalizzata a tema Carletto, indimenticabili Meet & Greet per scattare foto ricordo con il camaleonte, pause golose con gli iconici Sofficini Findus: l’allegria e spensieratezza dell’istrionica mascotte Findus colorano il parco divertimenti più grande d’Italia per un’estate all’insegna del divertimento di tutta la famiglia.

Roma, 18 luglio 2024 – Personaggio mitico e indimenticabile, camaleonte dai mille talenti, amato da grandi e piccini: Carletto, l’istrionica mascotte del Gruppo Findus, arriva per la prima volta a Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia. E lo fa in grande stile tematizzando con i suoi colori e le sue immagini da luglio fino al 3 novembre una delle attrazioni più famose del parco: il Blue River, l’elettrizzante discesa acquatica lungo una pista ondulata a bordo di un gommone, offrendo un’esperienza ancora più coinvolgente per tutta la famiglia.

Per una pausa golosa tra una discesa e l’altra, fino al 25 agosto gli amanti delle specialità Findus troveranno, presso “Il Chiosco di Carletto”, un menù con uno dei prodotti più amati dai grandi e piccini: I Sofficini, (Pomodoro e Mozzarella e Prosciutto cotto e Mozzarella) da abbinare ad una porzione di patatine fritte ed una bibita. Inoltre, sarà possibile gustare gli sfizi di Carletto scegliendo tra i classici Supplì o le Crocchette di patate. Il menù Sofficini sarà proposto anche nei ristoranti di Mirabilandia “Drive-In” e “Toro Seduto”.

Inoltre, tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica dal 12 Luglio al 4 Agosto, e tutti i giorni dal 9 al 25 Agosto, Carletto incontrerà i propri fan in un vero e proprio Meet & Greet dedicato nell’area adiacente al Chiosco, in cui sarà possibile scattare foto e interagire con il camaleonte.

“Da 26 anni, Carletto, volto e anima del brand Sofficini, porta il sorriso nelle case di milioni di Italiani, per la gioia di grandi e piccini. – ha commentato Alessandro Solazzi, Cluster Marketing Director Southern Europe – Grazie a Carletto e alla sua simpatia contagiosa, tutti possiamo tornare un po’ bambini e quale posto migliore se non Mirabilandia, che accoglie ogni anno oltre un milione di visitatori, per celebrare questa magica connessione? Siamo entusiasti di collaborare con una realtà come Mirabilandia e proporre a tutti i visitatori del Parco le speciali attività a tema Carletto, offrendo momenti divertenti e gustosi con alcuni dei nostri prodotti più amati”.

Capace di conquistare grandi e piccini con il suo mood spensierato, irriverente e allegro, Carletto rappresenta il bambino presente in ciascuno di noi. Un personaggio leggendario che ha saputo conquistare uno spazio da protagonista sui mezzi tradizionali, sul web, nei punti vendita e nelle attività di consumer promotion sul piccolo schermo, fino ad aggiudicarsi un cortometraggio tutto per lui, presentato lo scorso anno al Giffoni Film Festival.

“Siamo particolarmente contenti della partnership con Findus per questa iniziativa – ha spiegato Sabrina Mangia, Direttore Sales and Marketing di Mirabilandia – perché sposa perfettamente quello è l’obiettivo del nostro Parco: regalare grande divertimento a tutta la famiglia. E grazie a un personaggio iconico come Carletto, che si aggiunge ai nostri characters, per le vie di Mirabilandia avremo un amico in più a disposizione per delle simpatiche foto ricordo, che siamo certi attirerà un pubblico non solo di bambini”.

Per maggiori informazioni: findus.it – mirabilandia.it