Carlo De Filippo: “Con il libro ‘Bell’e Buono’ racconto la ricetta di una vita vissuta attraverso il cibo”

Ottobre 4, 2023

(Adnkronos) – I termini “bell’e buono” sono la sintesi di una cucina fatta con tutti i crismi. Carlo De Filippo è titolare del ristorante Pineta 1903 a Maiori, dove propone i piatti della tradizione campana, alcuni scomparsi dalla memoria, ma trasformati in chiave moderna.

Maiori, 4 ottobre 2023, Bell’e Buono’ è un omaggio al cibo di qualità e alla tradizione campana e della Costiera Amalfitana, in particolare. È il libro d’esordio di Carlo De Filippo,titolare del ristorante Pineta 1903a Maiori e racchiude già nel titolo tutta la filosofia di questo progetto gastronomico. ‘Bell’e Buono’ è un’espressione napoletana che indica la sintesi completa di una Cucina, con la C maiuscola. Un piatto non solo buono al palato, fatto con prodotti di qualità, ma anche bello da vedere, ben presentato dal punto di vista estetico. Ma ‘bell’e buono’, in napoletano, significa anche ‘all’improvviso’, qualcosa di inaspettato. Un titolo, quindi, che calza a pennello sull’idea di cucina di Carlo De Filippo.

“Il libro nasce dall’esperienza culinaria vissuta nel mio locale, dove ho voluto creare una singolare idea di ristorazione – spiega l’autore Carlo De Filippo, titolare del ristorante Pineta 1903 – Racconto una storia familiare e personale, il mio rapporto con il cibo fin da bambino e l’identità del ristorante Pineta 1903, un bar storico della Costiera Amalfitana, luogo di ritrovo da ben quattro generazioni, che nel 2015 con mia moglie Mariantonia abbiamo ristrutturato e trasformato in un tempio del gusto. È il risultato di una lunga ricerca nel corso di questi anni, sia personale che professionale, che mi ha permesso di coronare un sogno. Nel ristorante, al Pineta 1903, insieme ai nostri chef Provino Milo e Gianluca Giordano, proponiamo piatti dell’autentica cucina di mare della Costa d’Amalfi”.

Nel libro ‘Bell’e Buono’ è possibile trovare le ricette tradizionali dell’antica cucina della Costiera Amalfitana, interpretati in chiave moderna, secondo lo stile e la filosofia portata avanti dal ristorante Pineta 1903, come anche le ricette segrete del loro menu, dal famoso Pesto Amalfitano a quella del liquore, il Fogliolino (un liquore di solo foglie di limone). “Ho voluto pubblicarle nel mio libro per la gioia dei clienti – dichiara Carlo De Filippo – che mi hanno sempre chiesto di conoscere queste ricette per replicarle. Ed ora anche per la gioia dei lettori”.

Chi varca la soglia del ristorante Pineta 1903 non gusta solo un piatto, ma vive un’esperienza unica e completa sotto più aspetti, dall’accoglienza, alle materie prime di qualità a ricette esclusive. Dall’ombra dello splendido limoneto, uno degli ultimi ancora esistenti nel centro abitato di Maiori, Pineta 1903 è un viaggio culinario da fare senza fretta tra piatti autentici che racchiudono in maniera armonica tradizione e innovazione, storia e passione per la buona cucina. Come quella che ha caratterizzato tutta la vita di Carlo De Filippo, racchiusa con amore e sincerità tra le pagine di ‘Bell’e Buono’: “Penso che ognuno di noi sia come una ricetta, frutto di una ricerca di ingredienti e abbinamenti che abbiamo scelto noi stessi o che ci hanno fornito altri dando il loro contributo per aiutarci ad amalgamare il tutto in modo genuino, e ottenere così un gustoso risultato finale”.

CONTATTI: https://www.ristorantepineta1903.it/