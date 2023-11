Carlo Del Monte Pelletteria, leader del B2B: «Sempre più marchi di lusso ricercano l’artigianalità italiana»

Novembre 24, 2023

(Adnkronos) – Dall’atelier di Parma ai mercati mondiali: la storia di successo del celebre cinturificio Carlo Del Monte, un’icona di eleganza nel panorama delle raffinate creazioni italiane.

Parma, 24 novembre 2023. L’artigianato e la qualità distintiva del made in Italy continuano ad attrarre sempre più marchi internazionali, soprattutto nel prospero mercato del lusso, con un focus sull’eccellenza artigianale. Nel settore calzaturiero c’è una crescente richiesta di cinture coordinate alle scarpe, realizzate con gli stessi pellami pregiati.

Un’azienda che nel corso degli anni ha consolidato la propria posizione nel settore della pelletteria anche attraverso partnership di prestigio con i principali marchi italiani e stranieri del settore calzaturiero e dell’abbigliamento maschile è la Carlo Del Monte di Parma, come spiega il titolare Stefano, artigiano modellista e seconda generazione della famiglia dei rinomati pellettieri.

«Nel mondo dell’alta moda – spiega – è importante offrire ai propri clienti anche prodotti abbinati, come scarpe e cinture, che conferiscono eleganza e classe distintiva. Pertanto, per un’azienda calzaturiera affidare la produzione delle cinture a un laboratorio di prim’ordine rappresenta un vantaggio significativo».

Vantaggio che si traduce nel rispetto dei principi dell’artigianalità, della professionalità e dell’esperienza, garantendo così la qualità elevata del prodotto finito.

«La nostra modalità preferita di operare è sempre stata quella di offrire un servizio alle imprese interessate a collaborare con noi – continua Del Monte -: nel nostro caso, forniamo una vasta gamma di lavorazioni B2B nel campo della pelletteria. Creiamo collezioni stagionali e campionari personalizzati e coordinati per sartorie, abbigliamento e calzature; realizziamo accessori in pelle e cinture da uomo dove l’attenzione meticolosa ai dettagli si coniuga perfettamente con l’estetica e la funzionalità del prodotto. Garantiamo una manodopera altamente professionale con una rigorosa selezione del personale, l’autentica artigianalità italiana, l’impiego di materiali di prim’ordine e un’organizzazione impeccabile che sfocia nella puntualità della realizzazione degli articoli e dei prodotti. Infine, manteniamo elevati standard qualitativi grazie a investimenti mirati negli aggiornamenti del nostro personale, costantemente formato».

La Carlo Del Monte è una realtà storica presente con le proprie collezioni in numerosi store di lusso in diverse città italiane ed europee, come Milano, Vienna, Berlino e Barcellona, ed è un affermato brand conosciuto in Giappone, a Tokyo e Yokohama, e negli Stati Uniti, soprattutto a Beverly Hills. Presso la sede principale a Parma, il factory store è dedicato alla vendita diretta al pubblico delle esclusive collezioni stagionali di cinture da uomo. La varietà di prodotti è ampia: dalle cinture in pellami esotici come pitone, coccodrillo, struzzo, squalo ed elefante, per uno stile sofisticato, a quelle realizzate in materiali come vitello al crust per anticature personalizzate, vitelli stampati e scamosciati con diverse finiture o cuoio per un outfit più informale, tutte da abbinare con gusto alle scarpe. Ogni fase della produzione avviene artigianalmente all’interno dell’azienda dove gli esperti maestri pellettieri dedicano passione ed esperienza a una produzione di alta classe che fonde con maestria tradizione e innovazione. Inoltre, un’attenzione particolare è dedicata alla sostenibilità, come nel caso delle fibbie create manualmente in ottone con galvaniche protettive e antiallergiche.

Carlo Del Monte, con il suo prestigioso brand italiano, incarna con eleganza l’armonioso connubio di innovazione e tradizione, dando vita a uno stile di vita distintivo che nel panorama della moda intreccia sapientemente l’esperienza del passato con le sfide del futuro.

Azienda: https://www.carlodelmonte.com/