Carlo Forte (Tlf Associati): “Così accompagniamo imprese e privati nella pianificazione fiscale e nella gestione dei crediti”

Ottobre 17, 2022

(Roma, 17/10/2022) – Dottore commercialista, Forti si divide tra Roma e Foggia, dove è anche revisore legale dei conti Ctu presso il tribunale

Roma, 17/10/2022 – Assistere imprese e professionisti, analizzando le loro esigenze per mettere in campo una pianificazione societaria e fiscale, predisporre business plan e budget di periodo, redigere e analizzare bilanci d’esercizio delle società, nonché redigere dichiarazioni dei redditi delle imprese commerciali e delle imprese agricole. Sono solo alcune delle attività di cui si occupano quotidianamente Tlf Associati, gruppo di professionisti specializzato nella consulenza in campo legale e fiscale, e in particolare Carlo Forte, dottore commercialista e revisore dei conti iscritto all’ordine di Foggia e direttore di quest’ultima area della società, di cui è socio fondatore.

“L’obiettivo è accompagnare le imprese e i privati cittadini che si rivolgono a noi in un percorso complessivo, passando dall’idea del classico studio tradizionale, dove ci si limita allo scambio di documenti e informazioni con i clienti, ad uno studio condiviso di professionisti che forniscono ai propri assistiti tutte le soluzioni necessarie riguardo ad adempimenti fiscali, contabili e consulenza legale in modo innovativo e tempestivo” sottolinea Forte, che ha dalla sua parte l’esperienza accumulata lavorando sia come commercialista che come revisore legale dei conti Ctu al tribunale di Foggia.

Il commercialista, laureatosi in Economia e commercio alla Sapienza nel 2004, specializzatosi in ‘Tecnologia, certificazione e qualità’ nel 2007 e abilitato all’esercizio della professione dal 2011, oggi opera dividendosi equamente tra Foggia e Roma, lavorando soprattutto per società e professionisti. “L’attività prevalente è di assistenza contabile e fiscale” racconta Forte, che tuttavia si occupa anche “di cessioni d’azienda e rami d’azienda con perizie di stima relative e di assistenza ai clienti per la cessione dei crediti di varia natura con comunicazione dell’Agenzia delle entrate”. Forte, infatti, ha aderito alla piattaforma GiroCredito.it, che facilita la compravendita di crediti fiscali tra privati ed aziende. Si tratta, spiega, “di una soluzione che garantisce che il credito fiscale venga effettivamente trasferito e che il pagamento sia effettuato attraverso un conto corrente transitorio vincolato al buon fine dell’operazione”.

In un momento particolarmente complesso come quello attuale, inoltre, l’esperienza del commercialista diventa fondamentale per comprendere le difficoltà e le esigenze di chi fa impresa oggi. Un’esperienza che Carlo Forte e Tlf Associati mettono a disposizione agendo sempre in conformità con il Codice etico, che la società ha scelto di adottare per declinare la consulenza in favore delle imprese in una più ampia ottica di interesse pubblico, puntando sul rigoroso rispetto delle leggi, su un’ineccepibile condotta morale, sulla salvaguardia dei diritti individuali e dell’ambiente e sulla trasparenza e la sicurezza nell’ambiente di lavoro.

Contatti: https://www.tlfassociati.it/