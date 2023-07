Carlo Zanni di Pianeta Letto: “Il materasso migliore in assoluto non esiste: è tutta questione di personalizzazione”

Luglio 14, 2023

(Adnkronos) – Il titolare di Pianeta Letto, azienda di Roma: “Il materasso deve essere ergonomico, su misura e tutto il sistema letto deve essere scelto secondo criteri ben precisi che rispecchiano la corporatura ed eventuali problemi fisici”

Roma, 14 luglio 2023. Il materasso migliore in assoluto? Non esiste. Esiste invece il materasso giusto per ciascuno di noi. I dati diffusi in occasione della Giornata mondiale del sonno mettono in guardia sulla scarsa qualità del riposo per milioni di italiani. La soluzione? Non sottovalutare la scelta del materasso e di tutto il sistema letto.

Una scelta che deve essere accompagnata da chi conosce il settore e che non deve tenere conto solo della rigidità del materasso come spiega Carlo Zanni, titolare di Pianeta Letto, azienda di Roma che da 35 anni è un punto di riferimento per tutto ciò che riguarda il mondo del comfort con letti, materassi, reti, divani e poltrone adatti ad ogni esigenza, selezionando i fornitori migliori sul mercato e con un occhio di riguardo al made in Italy: “Per anni ci hanno fatto credere che la rigidità del materasso fosse il parametro più importante per dormire bene, quando in realtà è l’ergonomia di tutto il sistema letto che da la differenza. Un’ergonomia in cui materasso, rete e guanciale devono ‘lavorare’ insieme per sostenere la persona e ridurre al minino i punti di pressione sul corpo”.

Tra materassi a molle indipendenti, memory foam o lattice, sul mercato ci sono anche materassi che soddisfano pesi ed esigenze diverse che possono cambiare con gli anni pur mantenendo lo stesso letto. È il caso dei materassi Duxiana, brand che produce materassi realizzati a mano e artigianali: “L’esperienza dell’azienda svedese nasce da quasi un secolo di sperimentazioni meccaniche, analisi ergonomiche e studi scientifici con specialisti del sonno, con l’obiettivo di offrire una qualità altissima e prolungata di riposo e benessere – conferma Zanni -. Ogni materasso è componibile e infatti ha un sistema di molle elicoidali interconnesse che sostengono i movimenti del corpo, accompagnando la postura in modo fluido e dinamico. E il sistema brevettato Pascal consente di personalizzare la densità delle zone comfort principali con quattro livelli di intensità dal morbido all’extra rigido, per ogni lato del letto, andando incontro a esigenze che cambiano nel tempo.Ricordiamoci, infatti, che un materasso ha una durata media di circa 10 anni e che grazie al sistema brevettato da Duxiana ogni materasso può essere modificato nel tempo a seconda delle esigenze che cambiano.Infine,sono “letti che respirano”, perché il sistema a molle cavo consente ai movimenti di generare una circolazione continua d’aria che fa fuoriuscire il calore corporeo dal materasso e assicura anche la ventilazione per contrastare odori, batteri, funghi e allergie».

