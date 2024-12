Casa Batlló: una magica notte d’inverno

17 Dicembre 2024

– ROME, ITALY – EQS Newswire – 17 December 2024 – “Vivete una serata unica a Casa Batlló, dove luci, proiezioni e tecnologie immersive vi trasportano nel mondo poetico di Gaudí”. Milano, Italia

Un’opera essenziale di Gaudí

Casa Batlló, gioiello del modernismo, è una creazione emblematica di Antoni Gaudí. Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, affascina con il suo design ispirato alla natura e le sue forme ondulate. Costruita tra il 1904 e il 1906, attira milioni di visitatori grazie alle esperienze innovative e al restauro che rispecchia lo spirito del maestro catalano.

Una notte d’inverno: un’esperienza magica

Per le festività natalizie, Casa Batlló propone una straordinaria esperienza notturna. Scoprite l’edificio in un’atmosfera incantata, con proiezioni artistiche, illuminazioni immersive e contenuti in realtà aumentata, per riscoprire Gaudí sotto una nuova luce.

Illuminazione spettacolare e storie avvincenti

Gli spazi iconici della Casa si animano con nuove installazioni luminose, tra cui il Cubo di Gaudí e la facciata interna, per una visione contemporanea e interattiva. Durante la visita, due narrazioni uniche completano l’esperienza:

Questi racconti autentici offrono un tuffo nella vita quotidiana degli abitanti della casa e nelle loro storie affascinanti.

Tecnologia e musica per un’esperienza unica

Spazi immersivi a 360° e contenuti in realtà aumentata rendono ogni angolo della Casa un viaggio fantastico, ideale per tutte le età. La visita è arricchita da una colonna sonora originale di Jordi Longán, accompagnata dalla voce di Sheila Blanco, che crea un’atmosfera suggestiva ispirata all’epoca di Gaudí.

La facciata illuminata per il Natale

Dal 15 novembre al 15 gennaio, Casa Batlló si illumina ogni sera dalle 18:30, con uno spettacolo di luci progettato da Toni Llobet. Luci e colori trasformano la facciata in un’opera vivente, celebrando l’immaginazione di Gaudí e lo spirito delle feste.

Informazioni pratiche

“Lasciatevi trasportare dalla magia di Casa Batlló e dall’atmosfera natalizia”.

Per maggiori informazioni: https://www.casabatllo.es/it/