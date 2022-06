Casa Congo e Unispace sono finalisti nella mostra a cura di Rossana Orlandi in occasione della Milano Design Week 2022

Giugno 7, 2022

La scuola di conservazione ambientale, Casa Congo, e il leader globale nella creazione di luoghi di lavoro, Unispace, sono stati congiuntamente nominati come finalisti nella mostra GuiltlessPlastic a cura di Rossana Orlandi

MILANO, 7 giugno 2022Casa Congo è un’organizzazione no-profit, nonché una scuola di conservazione ambientale nicaraguese che fornisce programmi di conservazione a favore della comunità locale.

L’associazione ha lavorato a stretto contatto con un gruppo di donne del Nicaragua, noto come Las Tejedoras, o The Weavers, per aiutare l’economia locale e contribuire in maniera sostenibile a ridurre i rifiuti di plastica, valorizzando al tempo stesso le abilità tessili di queste donne.

Casa Congo ha contribuito a sviluppare la creazione di tappeti realizzati con plastica riciclata, dando alle donne di Las Tejedoras le risorse per gestire la produzione e vendita non solo dei tappeti, ma anche di tutti quegli altri prodotti tessuti a mano che vengono creati e venduti dal gruppo.

All’inizio di quest’anno, Casa Congo ha collaborato con Unispace, leader globale nella creazione di luoghi di lavoro, per sviluppare sei nuovi design per i loro tappeti. Questi nuovi design, ideati per poter esporre questi tappeti negli uffici di tutto il mondo, traggono ispirazione da elementi iconici di vari stati europei. Tra questi troviamo lo Shard di Londra, le ceramiche Delft Blauw di Amsterdam, il monte Cervino in Svizzera ed il Blu dipinto di blu italiano.

Questa collaborazione tra Unispace e Casa Congo è stata nominata come finalista per GuiltlessPlastic, un progetto internazionale fondato e creato dalla rinomata designer e gallerista italiana Rossana Orlandi e dalla figlia Nicoletta Orlandi Brugnoni. Questa iniziativa, ideata per spingere il design ad affrontare uno dei temi più urgenti della contemporaneità, riconosce e promuove designer e comunità creative che danno nuova vita ai rifiuti di plastica.

I vincitori verranno annunciati durante la Milano Design Week 2022, che si terrà nella galleria di Rossana Orlandi a Milano.

Nicholas Kasparek, Co-Fondatore di Casa Congo e Head of Client Engagement, EMEA a Unispace, ha commentato:

“Sono lieto di vedere che l’incredibile lavoro di Las Tejedoras, Casa Congo e Unispace sia stato riconosciuto e sia parte della mostra GuiltlessPlastic. Sia che si vinca o perda, questo progetto ha già avuto un notevole impatto sia sull’ambiente che sulla comunità locale del Nicaragua. I tappeti, concettualizzati e progettati dal nostro team interno di Unispace e creati dalle donne di Las Tejedoras, saranno installati negli uffici di aziende facenti parte della lista Fortune 500, come simbolo del loro impegno a sostegno di un nuovo movimento di economia circolare. Molte sono state le aziende che hanno mostrato interesse per questi tappeti e per la nuova collezione ideata da Unispace, la quale ha ad oggi rimosso 22.000 sacchetti di plastica e fornito reddito a 17 famiglie. È straordinario vedere come Unispace con i suoi spettacolari design possa potenziare una nuova catena del valore in un villaggio in cui il reddito familiare medio è di $2 al giorno. Sono infinitamente grato per il lavoro dei nostri talentuosi architetti che ha contribuito a migliorare l’artigianato di Las Tejedoras.

La missione di Las Tejedoras è di ridurre il numero di tartarughe marine che ogni anno muoiono a causa dell’inquinamento marino da plastica, riducendo la quantità di buste e bottiglie di plastica presenti nell’oceano. Il motto di Las Tejedoras è “1 bolsa meno, 1 tortuga mas” (1 bottiglia di plastica in meno è una tartaruga in più”.

Oltre ai notevoli benefici ambientali, l’attività di queste donne produce benefici sociali: solo lo scorso anno hanno trasformato oltre 10.000 sacchetti di plastica in magnifici e sostenibili tappeti colorati. Sono estremamente entusiasta di vedere come il nostro contributo abbia avuto un impatto notevolmente maggiore rispetto allo scorso anno, e siamo ancora solo nella prima metà del 2022.

Inoltre, il movimento Casa Congo ha cambiato la vita di questo gruppo di donne, consentendo loro di guadagnare i soldi di cui hanno bisogno per sostenere le loro famiglie e contribuire a rendere più sostenibili le comunità locali.”

