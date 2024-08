Casa della Mandorla si unisce al Gruppo Sipral– Advisor E0S & Partners

2 Agosto 2024

(Adnkronos) – Padova, 2 agosto 2024. Casa della Mandorla S.r.l., con sede a Brugine (Padova), realtà attiva nella produzione e distribuzione di mandorle, nocciole e arachidi pralinate, granelle per la decorazione, prodotti in pasta e croccantino, per il settore del gelato, ho.re.ca. e per la GDO, entra a far parte del “Gruppo Sipral” di Cremona.

Sipral Padana S.r.l. (“Sipral”) è una realtà di riferimento dal 1953 nel settore degli ingredienti alimentari per pasticceria e panificazione che, con l’ingresso del fondo Bravo Capital Partners II e la guida dell’AD Giampietro Corbari, sta vivendo una stagione di forte sviluppo.

Casa della Mandorla è la terza società ad entrare nell’ambizioso progetto Sipral, la famiglia Lazzari ha reinvestito nel progetto, entrando a far parte della compagine sociale di Sipral Padana.

EOS & Partners,in qualità di Global Advisor, prosegue così la sua attività di valorizzazione di eccellenze italiane che si avviano a percorsi ulteriormente virtuosi.

EOS & Partners ha affiancato la famiglia Lazzari con Roberto Duchini, Emilio Marcon e il Prof. Franco Silvano Toni di Cigoli.

Paolo Grotto dello Studio Grotto per la consulenza e assistenza finanziaria e Luigi Oriano di CNA Padova e Rovigo per gli aspetti fiscali.

Sipral è stata assistita da Advant NCTM, Epyon, Becap e dallo studio notarile Pantè.

Banco BPM ha finanziato l’operazione.

www.eospartners.it

eos@eospartners.it