Casa Funeraria Eden, Carmiano (Le): “Nuovo traguardo per l’agenzia funebre di Diego Spagnolo”

Giugno 8, 2023

(Carmiano – Lecce, 8 giugno 2023) – Un luogo strutturato a garantire intimità e riservatezza, offrendo alle famiglie servizi funerari completi, accoglienza, ristoro e parcheggio dedicato

Carmiano – Lecce, 8 giugno 2023 – Diego Spagnolo, titolare dell’agenzia funebre Eden di Carmiano in provincia di Lecce, continua a distinguersi, dopo aver portato per primo la tecnica della Tanatoestetica (l’estetica del defunto) in Puglia nel 2011. Oggi sta realizzando un nuovo progetto, la Casa Funeraria Eden che sarà situata a Carmiano sulla via Roma, strada principale del paese, con ben quattro accessi pedonali ed un parcheggio riservato ai clienti.

“Distinguersi nel servizio, nella professionalità e nella qualità è importantissimo per fare la differenza”, afferma Diego Spagnolo, “Voglio offrire un servizio completo ai miei clienti perché è importante avere come punto di riferimento una persona che sia in grado di rispettare il momento del lutto, di capire le necessità e che sia pronta a risolvere tutti i problemi, alleggerendo le incombenze dei dolenti”.

le Case Funerarie, tipiche del mondo anglosassone, stanno prendendo piede anche nel nord Bel Paese, con una crescita esponenziale che si estende a macchia d’olio e che vede l’Agenzia Funebre Eden di Carmiano, in provincia di Lecce, tra le primissime realtà del sud Italia ad aver intrapreso il progetto di realizzazione di una ‘funeral home’.

“L’idea di realizzare una Casa Funeraria qui a Carmiano nasce dalla necessità di rivalutare il servizio funebre offrendo una concezione del lutto completamente differente da quella che si respira all’interno delle abitazioni private o negli obitori. Un luogo consono a garantire i bisogni umani di intimità e riservatezza legati alla perdita del proprio caro”, spiega Diego Spagnolo titolare dell’Agenzia Funebre Eden. “Nel nostro progetto sono previste ben tre camere ardenti, in cui poter commemorare i defunti e, su richiesta, esporre i feretri anche a cassa aperta; ogni camera ardente avrà la rispettiva sala di accoglienza ed, inoltre, è previsto uno spazio dedicato alla preparazione delle salme. Una Casa Funeraria che consentirà una gestione a tutto tondo del lutto, sia da un punto di vista burocratico, che pratico ed emotivo, offrendo la possibilità di trasferire la salma in un ambiente strutturato e funzionale, garantendo quindi alle famiglie tutta una serie di servizi a livello di ristoro, accoglienza, spazi, servizi igienici e, non da ultimo, un ampio parcheggio dedicato”.

Diego Spagnolo, titolare dell’Agenzia Funebre Eden di Carmiano in provincia di Lecce, grazie ad una formazione costante, all’esperienza acquisita in decenni di professione e alla particolare lungimiranza verso quelli che sono i mutamenti del settore, risponde alle nuove esigenze delle famiglie offrendo loro servizi in linea con i cambiamenti degli stili di vita ai quali stiamo assistendo. In una Casa Funeraria ben organizzata e nel pieno rispetto delle normative vigenti, infatti, tutto viene ottimizzato, dalla gestione delle sale, agli orari, fino alla logistica.

“Dare la massima dignità al momento del commiato è da sempre per noi una vera e propria mission – sottolinea Diego Spagnolo. “La preparazione della salma attraverso la Tanatoestetica è un aspetto fondamentale nel delicato processo dell’elaborazione del lutto delle famiglie colpite dalla perdita di un proprio congiunto. Ma questo non basta, grazie all’apertura della Casa Funeraria Eden, i cittadini potranno usufruire di un luogo alternativo ed esclusivo per la veglia, dove poter dare l’ultimo saluto ai propri cari in un ambiente raccolto e accogliente, dotato di tutti i servizi necessari, quasi come fosse in casa propria. La somma di tutte queste nostre attività si traduce in un accrescimento qualitativo del nostro lavoro, volto a dare un valore aggiunto alle famiglie, rendendo più ‘confortevole’ il momento del doloroso distacco”.

Contatti:

www.agenziafunebreeden.net