Castellani Shop, arredi italiani per industrie, aziende, negozi e uffici dal 1960

Maggio 29, 2023

(Adnkronos) – Milano, 29 maggio 2023. Nel catalogo digitale di Castellani Shop(www.castellanishop.it) s’incontrano migliaia di arredi di qualità italiana in pronta consegna. Dalle scaffalature metalliche alle soluzioni dedicate agli uffici, gli articoli disponibili online sono espressione di Castellani .it Srl, realtà leader della Toscana attiva da più di mezzo secolo. A disposizione dell’utente è attivo un servizio di assistenza pronto a fornire consigli e supporto. Una conferma? La soddisfazione di oltre 50.000 aziende.

Le soluzioni d’arredo che figurano nella proposta di Castellani Shop sono prodotte esclusivamente in Italia, come attestato dalla certificazione MUN (Marchio Unico Nazionale). Riguardo alle alternative, possiamo ricordare armadi di sicurezza, librerie, poltrone ergonomiche, vetrine espositive, ma anche banchi vendita, tavoli per sala riunione e panche spogliatoio.

L’acquisto diretto dal produttore, senza alcun intermediario, si traduce nell’applicazione di condizioni vantaggiose. L’intera offerta si distingue per l’ottimo rapporto qualità/prezzo: dalle soluzioni di arredamento per l’ufficio alle soluzioni di arredamento per negozi. Ma a ciò si aggiungono ulteriori occasioni di risparmio. Nella sezione “Outlet” si possono scoprire le riduzioni più competitive del momento. Mentre con un click su “Fuori Tutto” si trovano sconti a tempo limitato su diverse tipologie di arredi aziendali italiani.

Le spedizioni sono sempre a costo zero, a prescindere dall’importo speso. Le consegne sono portate a destinazione da corrieri dedicati e gli articoli sono protetti da imballaggi sicuri e resistenti. Anche le modalità di pagamento previste da Castellani Shop sono sinonimo di massima trasparenza: PayPal, carta di credito e bonifico bancario.

In ogni momento di permanenza sull’e-commerce, il cliente può fare affidamento su un servizio di customer care qualificato e puntuale, pronto a fornire suggerimenti e supporto. È accessibile tramite numero di telefono, chat online, indirizzo e-mail e WhatsApp Business.

Nel corso di oltre sessant’anni di attività, Castellani Shop è stato premiato con importanti riconoscimenti. Figura, tanto per cominciare, tra i migliori e-shop del nostro Paese per il 2022/2023, secondo l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF). È anche presente nella classifica”Le Stelle dell’e-commerce 2021-22 e 2022-23″, realizzata da Corriere della Sera in collaborazione con Statista.

L’azienda italiana, infine, offre un ampio ventaglio di servizi, a misura delle esigenze dei clienti. Permette di acquistare allestimenti completi per negozi, nonché richiedere la progettazione dei propri ambienti lavorativi. Gli esperti dell’Ufficio Tecnico Interno sono sempre pronti a rispondere a qualunque richiesta.

