Castellani Shop, arredo italiano su misura per ogni ambiente aziendale

7 Giugno 2024

(Adnkronos) – Milano, 7 giugno 2024. Da oltre sessant’anni, Castellani .it Srl è un punto di riferimento nell’arredamento professionale italiano, distinguendosi per il design, la praticità e la qualità delle sue soluzioni. Il sito di e-commerce dell’azienda, www.castellanishop.it, rappresenta una vetrina completa per esplorare una vasta gamma di prodotti destinati all’arredamento ufficio, industrie, negozi e magazzini.

Il catalogo di Castellani Shop comprende una varietà di articoli, che vanno dalle cassettiere per ufficio alle poltrone ergonomiche, dalle scrivanie operative e scrivanie direzionali agli armadietti in acciaio inox, fino a cartelliere, tavoli sala riunione e librerie. Ogni prodotto offerto è certificato dal Marchio Unico Nazionale (MUN), garantendo non solo durata, ma anche un design curato nei minimi dettagli.

La dedizione all’eccellenza e alla personalizzazione del servizio è l’essenza dell’offerta di Castellani Shop. Attraverso la vendita diretta, l’azienda offre condizioni di acquisto favorevoli, eliminando i costi aggiuntivi dovuti agli intermediari. Le sezioni “Outlet” e “Fuori Tutto” del sito testimoniano l’impegno costante nel fornire valore aggiunto ai clienti.

Castellani Shop non si limita alla vendita di arredi, ma propone anche servizi personalizzati che includono la progettazione di spazi lavorativi tailor-made e soluzioni complete per punti vendita. Il servizio clienti, sempre pronto a intervenire con professionalità e cortesia, è disponibile tramite vari canali di comunicazione quali telefono, e-mail, chat online e WhatsApp Business.

L’impegno verso i clienti si riflette anche nelle politiche di spedizione, con consegne gratuite indipendentemente dalla quantità acquistata, e nelle opzioni di pagamento sicure e trasparenti, inclusi PayPal, carte di credito e bonifico bancario.

Significativi riconoscimenti hanno coronato l’impegno di Castellani Shop, tra cui il Sigillo Netcomm e l’inserimento nelle edizioni 2021-22 e 2022-23 delle “Stelle dell’e-commerce”, una classifica di eccellenze curata dal Corriere della Sera e Statista.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.castellanishop.it.