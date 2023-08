Cattura Tenerife con la potenza di Jackery: L’avventura del fotografo di esterni Jack Atkinson

Agosto 23, 2023

– FRANCOFORTE, Germania, 23 agosto 2023 /PRNewswire/ — Jackery, leader globale nelle soluzioni innovative di energia portatile e sostenibile per esterni, è orgogliosa di aver collaborato con National Geographic Traveler, insieme al fotografo di esterni Jack Atkinson, fotografando gli aspri e variopinti paesaggi dell’isola vulcanica di Tenerife.

Jackery si è unita al fotografo outdoor Jack Atkinson nell’esplorazione delle regioni meno conosciute di Tenerife, regalando agli appassionati di viaggi e fotografia un’esperienza dietro le quinte di una sessione fotografica sull’isola mediterranea, creando scatti ispiratori e coinvolgenti per la campagna “Capturing Tenerife”, il tutto alimentato dall’ultimo modello di Jackery Explorer.

Jack è stato in grado di esplorare completamente Arico, nella parte sud-est dell’isola, rinomato per il turismo rurale e gli ampi e incontaminati spazi aperti. Il nuovissimo Generatore Solare Jackery ha garantito che tutte le attrezzature da campeggio e fotografiche di Jack fossero sempre cariche e pronte all’uso, grazie ai pannelli solari all’avanguardia e alle numerose porte che consentono di ricaricare contemporaneamente diversi dispositivi.

Ricky Ma, responsabile EMEA a Jackery, ha dichiarato:”Siamo entusiasti di presentare questa collaborazione con Jack (Atkinson). È stato fantastico vedere come Jack sia stato in grado di mettere alla prova il nostro nuovissimo modello di Generatore Solare mentre catturava i meravigliosi paesaggi di Tenerife. I lettori di National Geographic Traveller potranno godersi le fotografie panoramiche dell’avventura di Jack e vedere come Jackery ha contribuito a fornire energia al viaggio. Speriamo che questo possa ispirare i giovani fotografi e viaggiatori di tutta Europa a intraprendere le loro avventure senza esitazioni.”.

Riflettendo sulla sua esperienza, il fotografo Jack Atkinson ha affermato:”Mi sono ispirato ai vasti paesaggi vulcanici, in particolare al Parco Nazionale del Teide e dall’opportunità di mostrare ai lettori della rivista un lato molto diverso dalla popolare isola delle vacanze di Tenerife. Avere a disposizione Jackery per alimentare non solo le mie attrezzature fotografiche, ma anche i dispositivi essenziali per il campeggio nella natura selvaggia è stato davvero liberatorio. Jackery mi ha aiutato ad esplorare un po’ più a fondo di quanto farei di solito, offrendo una tranquillità extra e permettendo di godermi alcuni lussi all’aria aperta, come un caffè appena macinato al mattino.”.

“Capturing Tenerife” potrà essere apprezzato nella sua interezza a partire dall’11 agosto 2023 o visualizzato online qui: https://www.nationalgeographic.com/travel/article/paid-content-capturing-tenerife-jack-atkinson

Per tutte le richieste dei media e le recensioni dei prodotti, contattare:

Gabriele FraccaroMarketing Specialistgabriel@jackery.com+49 211 730633-60

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2166803/jackery_national_geographic.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2147390/Jackery_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/cattura-tenerife-con-la-potenza-di-jackery-lavventura-del-fotografo-di-esterni-jack-atkinson-301906764.html