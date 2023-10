CDF CORPORATION consolida ulteriormente la propria presenza nel mercato europeo attraverso il lancio di nuovi macchinari per la produzione di rivestimenti per contenitori intermedi per merce sfusa in Germania

Ottobre 10, 2023

PLYMOUTH, Massachusetts, 10 ottobre 2023 /PRNewswire/ — Sostenendo la transizione di portata globale verso un’economia circolare, CDF CORPORATION è lieti di annunciare il lancio di una nuova linea di produzione Form-Fit per la realizzazione di rivestimenti per contenitori intermedi per merce sfusa (Intermediate bulk container, IBC), che sarà strategicamente ubicata all’interno del nuovo stabilimento all’avanguardia J. Natzan Kunststoffverarbeitung GmbH & Co KGa Lienen Germania. Natzan, un’azienda a conduzione familiare fondata nel 1989, rinomata per le sue soluzioni termoretraibili su misura e i suoi imballaggi in plastica ad alta precisione, collaborerà con CDF al progetto in questione. La collaborazione tra CDF e Natzan, che va avanti da oramai sei anni, esemplifica alla perfezione la visione condivisa da due aziende e il loro impegno nel perseguire l’innovazione ai fini dell’offerta di soluzioni di imballaggio flessibili, personalizzate e di qualità ineguagliata. L’investimento in questa nuova linea, che verrà messa in servizio verso la fine del 2023, conferma il proposito di CDF di ampliare il proprio portafoglio di servizi e prodotti di imballaggio flessibili e rappresenta la seconda espansione importante intrapresa in Europa dall’integrazione di Quadpack AB nell’alleanza CDF nel 2013.

Lo stabilimento di Lienen sarà dedicato alla produzione Form-Fit di rivestimenti multistrato su misura in stile cuscino per il settore dei contenitori intermedi per merce sfusa (IBC). Questa iniziativa, che si rivolge principalmente ai produttori di prodotti di consistenza da liquida ad altamente viscosa, è volta alla fornitura di soluzioni di imballaggio per merci sfuse rispettose dell’ambiente e convenienti sotto il profilo economico con una capacità che va da 220 a 1.500 litri. Questa nuova linea di produzione consentirà a CDF di:

“Da oltre mezzo secolo, CDF fornisce prodotti innovativi che non solo permettono alle aziende di risparmiare denaro, ma ne riducono anche l’impatto sull’ambiente rispetto ad altre opzioni di imballaggio”, ha dichiarato Joseph Sullivan. “La nostra rigorosa osservanza dei principi di “riduzione, riutilizzo e riciclaggio” è alla base del nostro impegno finalizzato alla creazione di imballaggi responsabili. L’apertura imminente dello stabilimento a Lienen in Germania è intesa ad aiutare le aziende a prender parte alla rivoluzione del settore degli imballaggi a favore della sostenibilità attenendosi alle 3 R”.

L’espansione di CDF in Europa è perfettamente in linea con le tendenze del mercato e rispecchia il sostegno fornito dal settore alle aziende globali che operano in modo responsabile sotto il profilo ambientale. Stando ai dati emersi di recente da uno studio condotto nel 2023, il 71% dei consumatori giovani sceglie attivamente i prodotti in base alla sostenibilità degli imballaggi.

“L’introduzione della nuova linea Form-Fit”, ha spiegato Sullivan, “ci permetterà di espandere il nostro assortimento di prodotti, compresi i nostri imballaggi bag-in-box Cheertainer Quadpak AB® e i nostri rivestimenti per IBC Form-Fit e le nostre fodere per cuscini, per tener fede al nostro impegno in materia di tutela dell’ambiente”.

Informazioni su CDF CORPORATION: quale la società di imballaggi responsabili (Mindful Packaging®) per eccellenza, CDF CORPORATION è un leader del settore a livello globale che vanta competenze ineguagliate nella progettazione e nella produzione di rivestimenti in linea col mantra universale “riduzione, riutilizzo e riciclaggio”. La sua esperienza spazia dalla formatura sottovuoto a imbutitura profonda allo stampaggio per soffiaggio e alla termosigillatura. Col suo vasto portafoglio di soluzioni, la cui capacità va da 1 litro a 1.000 litri, CDF garantisce una qualità impareggiabile grazie ai suoi stabilimenti dotati delle certificazioni ISO e SQF, che attestano l’eccellenza dei suoi imballaggi.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cdf-corporation-consolida-ulteriormente-la-propria-presenza-nel-mercato-europeo-attraverso-il-lancio-di-nuovi-macchinari-per-la-produzione-di-rivestimenti-per-contenitori-intermedi-per-merce-sfusa-in-germania-301948805.html