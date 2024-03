CDP e Eni: la scommessa di Saipem si rivela vincente per l’Italia

Marzo 6, 2024

(Adnkronos) – Milano, 6 Marzo 2024. Nel panorama energetico italiano, la recente ascesa di Saipem, supportata da CDP (Cassa Depositi e Prestiti) ed Eni, segna un capitolo rilevante di successo e innovazione.

Con un rialzo in borsa del 13% e risultati finanziari che superano le aspettative, Saipem emerge come protagonista di una svolta strategica che promette benefici significativi per l’Italia.

Per l’amministratore delegato di CDP, Dario Scannapieco, e per il Direttore Sviluppo e Business di CDP Equity, Fabio Barchiesi, il percorso non è stato privo di sfide. Ma la decisione di sostenere Saipem, nonostante le difficoltà finanziarie evidenziate due anni fa, dimostra una strategia di investimento lungimirante.

Oggi infatti Saipem non solo ha superato le aspettative con una crescita del reddito operativo lordo del 70,5% nel 2023, ma si posiziona anche come pilastro della strategia energetica italiana, con piani di investimento di 1,4 miliardi di euro nello sviluppo energetico nei prossimi quattro anni.

La trasformazione di Saipem da una situazione di crisi a un leader nell’ingegneria europea è emblematica della capacità di innovare e adattarsi. Questi sforzi non solo rafforzano la posizione di Saipem nel mercato ma contribuiscono anche alla competitività e sostenibilità dell’industria italiana ed europea nel contesto delle sfide poste dalla crisi energetica e dalla necessità di diversificare le fonti energetiche.

L’impegno di Saipem nella decarbonizzazione e nello sviluppo di infrastrutture sostenibili rappresenta un vantaggio strategico per l’Italia. Progetti come l’installazione di pale eoliche offshore, la costruzione di bio-raffinerie e impianti per la cattura di CO2 non solo promuovono l’innovazione tecnologica ma anche la creazione di valore economico e occupazionale, rafforzando il ruolo dell’Italia come attore in prima linea per la transizione energetica.

La storia di Saipem è un esempio di come visione strategica, investimenti mirati e innovazione possano convergere per superare le sfide e cogliere le opportunità del futuro energetico.

La collaborazione tra CDP, Eni e Saipem ha tracciato una rotta verso un futuro energetico più sostenibile e competitivo per l’Italia.

Questo successo rafforza la posizione dell’Italia nel panorama energetico globale e apre inoltre nuove vie per l’innovazione, la sostenibilità e lo sviluppo economico, sottolineando il ruolo cruciale delle partnership strategiche e degli investimenti in tecnologie e infrastrutture avanzate.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl