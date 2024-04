CefaluRestaurants.com: arriva l’innovativo portale che porta alla scoperta dell’offerta gastronomica di Cefalù

22 Aprile 2024

(Adnkronos) – Cefalù, 22/04/2024 – MCL Media SRL, società che si occupa di posizionamento online e che opera nel territorio cefaludese e madonita, ha annunciato il lancio di un nuovo progetto, il portale CefaluRestaurants.com.

La nuova piattaforma online si propone come guida per tutti coloro che vogliono scoprire facilmente l’ampia e diversificata offerta gastronomica di Cefalù. In un’era ormai avanzata dal punto di vista delle tecnologie, il portale si pone l’obiettivo di aiutare le aziende del territorio a posizionarsi sui motori di ricerca in maniera professionale.

Grazie a questa soluzione innovativa gli utenti potranno facilmente scegliere dove andare a pranzo o cena, qual è il locale migliore per organizzare un evento speciale o ancora ordinare direttamente a domicilio.

L’ampia selezione di ristoranti, presenti sul portale, permette di valutare locali con menù autentici ideali per chi vuole assaporare i piatti e le ricette tipiche del territorio, ma anche di scoprire le nuove proposte enogastronomiche, baluardo dell’innovazione culinaria.

Il portale CefaluRestaurants.com, studiato sia per i turisti che per i cittadini locali, si propone di diventare un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono deliziare il proprio palato provando la cucina tipica siciliana o andare alla scoperta di nuovi sapori.

Grazie all’interfaccia semplice e intuitiva si ha la possibilità di scoprire velocemente quali sono i principali ristoranti di Cefalù, le loro proposte culinarie e le principali informazioni come i contatti, il sito web e le indicazioni stradali per raggiungerlo.

Cliccando sul nome di un ristorante di proprio interesse sarà infatti possibile leggere le informazioni principali, vedere la posizione sulla mappa dedicata, scoprire qual è la sua proposta culinaria, quali sono i principali piatti serviti e quali possano essere le offerte in quel determinato momento.

Nella scheda di ogni ristorante sono presenti anche tutte le indicazioni utili come gli orari di apertura e chiusura e i servizi extra offerti (come, ad esempio, la presenza di wi-fi e di posti a sedere all’interno o all’esterno).

Una volta scelto il locale che più si adatta ai propri gusti, direttamente dal portale, sarà possibile prenotare il proprio posto a sedere, selezionando l’orario e il giorno e inviando la richiesta al ristorante.

Il portale CefaluRestaurants.com, mira a valorizzare la ricchezza culinaria di Cefalù, offrendo al contempo un servizio che faciliti l’accesso e la prenotazione in maniera immediata.

Questo progetto non solo può promuovere la cultura gastronomica locale ma può essere un punto di partenza per stimolare sempre di più l’economia del territorio. “Il nostro obiettivo – sottolinea Luca Macaluso, fondatore del progetto – è quello di metterci a disposizione della classe imprenditoriale ristorativa cefaludese e portarla a sfruttare al massimo i motori di ricerca”.

La MCL Media srl ideatrice del progetto non si vuole limitare a fornire un portale che permetta la semplice prenotazione del ristorante o del locale selezionato.

Infatti il portale presto vedrà l’introduzione di nuove funzionalità che andranno a fornire un valore aggiunto sia al progetto sia alle azioni che l’utente potrà compiere sulla piattaforma.

CefaluRestaurants.com offrirà un servizio aggiuntivo davvero distintivo, ossia la possibilità di acquistare direttamente dal sito: saranno disponibili per determinate attività, infatti, dei pacchetti speciali come pranzi o cene ad hoc, o anche delle promo aggiuntive su menu per le festività.

Cene romantiche, cene aziendali, ma anche aperitivi al tramonto. Saranno questi, e molti altri, i possibili pacchetti da acquistare direttamente su CefaluRestaurants.com e permetteranno all’utente di vivere emozioni diverse dalla solita routine.

Queste sono solo alcune delle offerte che potranno essere presto accessibili a tutti coloro che cercano un locale a Cefalù e che vogliono non solo trovare il ristorante migliore in cui pranzare/cenare, ma che desiderano fare un’esperienza unica.

Inoltre, con la possibilità di pre-acquistare un determinato pacchetto si avrà la possibilità di avere fin da subito chiare le caratteristiche dello stesso, e anche il relativo costo, grazie a un’attenzione particolare verso la trasparenza dell’offerta.

Cucina e innovazione sono il cuore della nuova piattaforma CefaluRestaurants.com. Un risultato raggiunto grazie alla profonda conoscenza del territorio da parte dei professionisti di MCL Media SRL, che si stanno impegnando con questo progetto a portare innovazione e valore aggiunto alle imprese locali e ai loro clienti.

Per informazioni:

Cefalù Restaurants è un portale dedicato alla ristorazione cefaludese attraverso il quale si può trovare il locale ideale dove poter vivere esperienze culinarie a Cefalù (PA) e nel territorio madonita.

www.cefalurestaurants.com

327.7865779