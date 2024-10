Centro di Podologia Mariani, Chieti: “Dolore e patologie del piede, l’importanza della prevenzione”

11 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Il benessere passa dai piedi: consulenze e trattamenti personalizzati per un centro podologico d’eccellenza

Chieti, 11 ottobre 2024.Il Centro di Podologia Mariani di Chieti, fondato nel 1985 dalla Dott.ssa Mariani Maria Cristina, è uno studio podologico all’avanguardia che si è evoluto negli anni investendo nell’innovazione tecnologica ed avvalendosi della consulenza di figure professionali specialistiche nelle patologie dei piedi. La filosofia che contraddistingue il Centro teatino promuove un approccio olistico alla salute del piede, sottolineando l’importanza della prevenzione.

“Un’attenta igiene e prevenzione evitano l’insorgenza di patologie come calli, duroni, unghie incarnite, fascite plantare e altre condizioni più gravi che possono incidere pesantemente sul benessere”, afferma la Dott.ssa Mariani titolare, insieme alla figlia, Dott.ssa Mariangela Di Carlo, del Centro Podologico Mariani di Chieti. “Ma cosa significa prevenzione? La prevenzione è l’insieme di tutte le azioni e attività che mirano a ridurre la possibilità che compaia una malattia o un dolore, tenendo sotto controllo i fattori di rischio e gli effetti che questi potrebbero generare sulla salute di ogni individuo. E’ qui che entra in gioco la podologia: visite regolari, consigli personalizzati per la cura dei piedi, analisi del passo e della postura, supporto nella scelta di calzature adeguate. Un podologo professionista è un alleato per la salute, non solo quando emergono problemi, ma soprattutto per prevenirli attraverso un approccio personalizzato. Ogni piede è diverso e richiede un trattamento specifico”.

Il Centro di Podologia Mariani di Chieti è una struttura accogliente e all’avanguardia, pensata per offrire ai propri clienti un’esperienza rilassante e confortevole, in un ambiente pulito e professionale. Grazie ad un’equipe di professionisti si occupa ogni giorno di prevenire, valutare e curare le patologie del piede e degli arti inferiori dei pazienti di tutte le età, per migliorare la loro qualità di vita, abbandonando disagio e dolore, aiutandoli a ritrovare il piacere del movimento e dell’autonomia.

“Il benessere dei piedi si riflette su tutto il corpo: sulla postura, sulla circolazione, sulla mobilità ed sul riposo. Per questi motivi prevenire è sempre meglio che curare”, ribadisce la Dott.ssa Di Carlo. “Eppure, i piedi sono troppo spesso trascurati, considerati un semplice supporto anatomico per l’organismo. In realtà, i piedi sono il nostro punto di contatto con la terra, fondamentali, non soltanto per la nostra postura, il nostro equilibrio e la nostra mobilità, ma anche per il nostro respiro ed il nostro pensiero – sottolinea – piedi sani sono sinonimo di benessere psicofisico e di una vita più piena e attiva. E’ importante prendersi cura di sé, informandosi ed affrontando i problemi con consapevolezza, ed è ancor più essenziale prendere parte al processo di miglioramento del proprio stato di salute come protagonisti attivi”.

Contatti: https://www.centrodipodologiamariani.com