Centro odontoiatrico Victoria: “Implantologia computer guidata per interventi più efficaci e meno dolorosi”

Marzo 21, 2023

(Modena, 21/03/2023) – Dott. Ottomano: “Rilevando i parametri ossei e gengivali con la tecnologia virtuale si interviene in modo mirato e poco invasivo”

Modena, 21/03/2023 – Posizionare impianti dentali in maniera precisa e rapida, limitando al massimo l’invasività dell’intervento e quindi il disagio per il paziente. È possibile grazie all’implantologia computer guidata, detta anche Tac guidata, che attraverso tecnologie virtuali di ultima generazione consente di raccogliere in anticipo tutte le informazioni utili sia per pianificare l’inserimento dell’impianto con estrema precisione sia per poter realizzare nel frattempo i denti fissi da posizionare nella bocca del paziente. “Di fatto, grazie all’uso della tecnologia e al lavoro preparatorio effettuato in precedenza, il paziente che arriva in studio edentulo, torna a casa dopo poche ore con i nuovi denti già inseriti e senza ferite esposte, che limiterebbero la masticazione” spiega il dottor Maurizio Ottomano, medico chirurgo specializzato in Odontostomatologia e fondatore del Centro odontoiatrico Victoria, che conta sette sedi tra l’Emilia Romagna, Veneto e Puglia.

L’implantologia computer guidata si rivela fondamentale per la realizzazione di interventi complessi, fino al ripristino dell’intera dentatura del paziente. “Avendo in anticipo informazioni molto accurate sulla base ossea e gengivale, oltre che sulla conformazione della bocca, è possibile costruire una dima, ovvero una maschera, dotata di piccoli fori che fungono da guida per l’inserimento degli impianti” spiega in medico, sottolineando come “prevedendo in precedenza ogni operazione, compreso il grado di inclinazione dei supporti da inserire, il margine di errore sia decisamente quasi nullo”.

In questo modo, inoltre, si limita al minimo il ricorso alla chirurgia, tanto che solo nel caso di interventi molto complessi è necessario prevedere qualche punto di sutura. In ogni caso, però, provvedendo subito alla collocazione dell’intera protesi, i punti non sono esposti, quindi non creano disagi nel momento della masticazione. Poter simulare in anticipo l’intervento da eseguire, perfezionandone ogni aspetto, aiuta il medico non solo ad intervenire con maggiore sicurezza, ma anche a spiegare in maniera più efficace al paziente i risultati che si potranno ottenere. E il vantaggio maggiore è proprio per il paziente, che grazie alla procedura rapida e poco invasiva vede diminuire il dolore da sopportare e il disagio durante e dopo l’intervento del medico.

