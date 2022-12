Centro Studi Borgogna presenta un nuovo Ciclo di Incontri dal titolo: “Economia: sfide e opportunità nuove, soluzioni e strategie di sempre?”

Dicembre 15, 2022

Al via il 15 dicembre, ore 18.00, con “La Flat Tax: provvedimento progressivo o regressivo?”

Milano, 15 Dicembre 2022 – Il Centro Studi Borgogna presenta un nuovo Ciclo di Incontri strutturato in sei appuntamenti da dicembre 2022 a maggio 2023, dal titolo “Economia: sfide e opportunità nuove, soluzioni e strategie di sempre?”, che si propone di passare in rassegna i principali aspetti dell’attuale panorama economico e normativo. Sei appuntamenti, tutti di giovedì, per approfondire insieme alla Dott.ssa Manuela Donghi ed al Dott. Antonello Sanna, argomenti di interesse quotidiano: dalla Flat Tax, all’aumento dei tassi di interesse, dal mercato azionario al mondo delle criptovalute.

Il primo appuntamento, dedicato a “La Flat Tax: provvedimento progressivo o regressivo?”, si terrà giovedì 15 dicembre, dalle ore 18.00, presso la sede del CSB in via Borgogna n. 5, Milano. Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. Ne discuterà Antonello Sanna, Amministratore Delegato SCM SIM S.p.A., intervistato dalla Dott.ssa Manuela Donghi, giornalista, Head of Channel di Le Fonti TV. Il primo incontro avrà ad oggetto la “Flat Tax”, argomento che negli ultimi anni ha acquisito via via grande interesse ed attenzione. È dal 1994 infatti che politici, imprenditori e professionisti italiani si interrogano sulla convenienza ed efficacia della “tassa piatta” ad aliquota unica. Il tema è tornato in prima pagina con il Governo Meloni che, subito dopo la sua formazione, ha annunciato di voler estendere l’attuale flat tax per le partite IVA, il regime forfettario, fino a 100.000 euro, introducendo in parallelo una tassa piatta sugli incrementi di reddito.

Gli altri appuntamenti del Ciclo si svolgeranno secondo il calendario e i temi a seguire:

2° incontro | gennaio

“Banche Centrali sempre più “centrali”: qual è il loro ruolo rispetto all’andamento dei mercati?”

3° incontro | febbraio

“Italia: un Paese con dinamica demografica negativa: quali le conseguenze?”

4° incontro | marzo

“Criptovalute: opportunità, bolla o balla?”

5° incontro | aprile

“Da Madoff a Lande, passando per Charles Ponzi e i mutui subprime: scams, truffe e bolle (esplose)”

6° incontro | maggio

“Fra cinema e finanza: cosa ci hanno insegnato i film sulla finanza”

L’evento in presenza si terrà presso la sede di Milano del C.S.B., in via Borgogna 5. L’incontro verrà trasmesso anche in diretta web, gratuitamente, sul canale YouTube e profilo Facebook del Centro Studi Borgogna.

Per informazioni e adesioni scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it, visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658.

A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell’ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l’amicizia, la cultura, la solidarietà e l’etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l’Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

