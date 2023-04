Ceramiche Refin alla Milano Design Week 2023 con Tales of Canal Grande

Aprile 3, 2023

(Adnkronos) – Milano, 3 aprile 2023. Ceramiche Refin, realtà italiana attiva sui mercati internazionali dal 1962, specializzata nella produzione di eleganti collezioni di grès porcellanato dedicate all’allestimento di spazi indoor e outdoor, prenderà parte alla Milano Design Week 2023. Nello showroom, Refin Studio, situato nel cuore di Brera, presenterà Tales of CanalGrande, un viaggio nella magia di Venezia, tra storia, tradizione e design contemporaneo.

Ed è proprio l’inconfondibile fascino della laguna veneziana, con i suoi celebri taxi d’acqua, ad aver ispirato l’azienda nella creazione delle superfici ceramiche Canal Grande, un gres porcellanato effetto legno, frutto di un percorso di ricerca alla scoperta delle eccellenze artigianali del settore nautico che ancora oggi lavorano manualmente il legno di mogano per la costruzione delle imbarcazioni.

Durante l’allestimento ideato appositamente per la Milano Design Week 2023, le superfici di Ceramiche Refin faranno da cornice alle creazioni di Pieces of Venice, Benefit Company nata dall’amore per la città di Venezia, per i suoi materiali e per il saper fare artigianale, premiata con il 26° Compasso d’Oro per il Design sociale.

Così facendo, Ceramiche Refin dà voce all’alto valore di responsabilità sociale ed ambientale del progetto Pieces of Venice. Un percorso che, attraverso gli oggetti e le loro storie, accompagna i visitatori lungo il Canal Grande alla scoperta dell’anima più autentica ed intima di Venezia.

Ceramiche Refin, il grès porcellanato Made in Italy ed eco-sostenibile

Le collezioni di gres porcellanato realizzate da Ceramiche Refin rappresentano la perfetta combinazione tra innovazione tecnologica, versatilità e ricercatezza sul piano estetico. Espressione di un processo produttivo che avviene interamente in Italia, ponendo grande attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, sono concepite per rispondere alle necessità progettuali di contesti indoor e outdoor: negozi, spazi commerciali, uffici e abitazioni private.

Oltre a Canal Grande, s’incontrano diverse collezioni che hanno riscosso l’apprezzamento del pubblico. Una di queste è Orobica, la linea che interpreta la celebre pietra estratta nella località di Gré, alle pendici del Monte Clemo, sulla sponda nord-occidentale del lago d’Iseo. Il materiale è caratterizzato dalla presenza di sassi di diverse dimensioni, distribuiti in modo irregolare. Sono stati aggiunti, inoltre, ciottoli dalle sfumature più calde, che concorrono a rendere la superficie ancor più variegata e dinamica.

Feel, invece, è un grès porcellanato che trasforma il tradizionale concetto di cemento, rivisitandolo in chiave originale. La collezione si distingue per un aspetto complessivamente omogeneo, che dispone di un dinamismo frutto della lunga ricerca sulle superfici. È declinata in tre finiture, Natural, Strong e Shiny, che trasportano il concetto di minimalismo in chiave materica.

Disponibili, infine, piastrelle grandi formati, appositamente progettate per fornire una risposta puntuale alle esigenze degli architetti e dei progettisti di oggi. Espressione di una perfetta sintesi tra ricerca estetica, tecnica e avanguardia tecnologica, presentano un sottilissimo spessore di 6 o 9 mm, che offre versatilità di applicazione e grande resistenza. Il nuovo formato 120×278, in particolare, trova applicazione su pareti di spazi di progetti sia privati che pubblici, assicurando un’elevata riduzione delle fughe lungo la superficie.

