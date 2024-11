Cerimonia di premiazione degli HUAWEI XMAGE Awards 2024: storie di un mondo che emoziona viste attraverso la fotografia

29 Novembre 2024

– SHENZHEN, Cina, 27 novembre 2024 /PRNewswire/ — Il 27 novembre, presso lo Shenzhen Sea World Culture and Art Centre, si è tenuta la cerimonia e mostra annuale A Heartwarming World — HUAWEI XMAGE Awards 2024, un evento grandioso che ha richiamato numerosi fotografi, rappresentanti dei media, premiati, creatori e appassionati, per assistere all’annuncio delle opere vincitrici del concorso.

He Gang, amministratore delegato di Huawei Consumer Business Group, ha affermato nel suo discorso: “Desidero porgere le mie più sentite congratulazioni ai vincitori di stasera e rendere omaggio ai creatori dell’era della fotografia mobile. Vorrei inoltre esprimere la mia sincera gratitudine agli utenti di HUAWEI XMAGE: ognuno di voi ha fatto sì che HUAWEI XMAGE andasse oltre il semplice strumento per documentare la vita, trasformandolo in un ponte per la comunicazione emotiva tra le persone”.

Cerimonia di premiazione degli HUAWEI XMAGE Award 2024: A Tribute to the Era of Mobile Imaging (Tributo all’era della fotografia mobile)

Agli XMAGE Awards, che si svolgono da otto anni consecutivi a partire dal 2017, partecipano utenti provenienti da oltre 170 paesi e regioni. Dalla sua nascita, il concorso ha ricevuto quasi 5 milioni di candidature. È ormai uno degli eventi di fotografia mobile più influenti al mondo. Gli HUAWEI XMAGE Awards del 2024 sono durati 131 giorni, hanno visto la partecipazione di utenti provenienti da 86 paesi e regioni e l’invio di oltre 650.000 candidature. Oltre alla Cina, i paesi con il maggior numero di candidature dall’estero sono: Malesia, Turchia, Filippine ed Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, mentre i modelli di smartphone più popolari utilizzati dai fotografi degli XMAGE Awards sono: la serie HUAWEI Pura 70, la serie P60, la serie P40 e la serie Mate 60.

Nel corso della cerimonia sono state annunciate 66 opere vincitrici, tra cui 3 per il Gran Premio, 18 come Miglior opera della categoria, 38 Secondi classificati, 3 Menzioni d’onore, 2 Miglior opera della serie Pura e 2 Miglior opera della serie Mate. Attraverso diverse prospettive e tecniche espressive, queste opere hanno evidenziato calore, tranquillità e luminosità da tutto il mondo, trasmettendo le emozioni più pure e la forza della gente comune.

Fotografo dell’anno: grandi elogi da parte della giuria internazionale

Chen Yong, ingegnere cinese, Justin Mendoza, account manager delle Filippine, e Kinga Choińska, impiegata polacca, si sono aggiudicati il Gran Premio e hanno ricevuto ciascuno uno Huawei Creation Fund del valore di 10.000 dollari USA. Queste opere ritraggono momenti accattivanti della vita con un’immaginazione e una creatività uniche che emozionano chi le guarda.

Commento della giuria: “La ragazza che sale la scala è simbolo di forza, movimento, bellezza, vitalità e unicità. Si alza in volo come un uccello e osserva il sole che attraversa le nuvole. Ognuno di noi ha il potere di rendere il mondo un posto migliore. Ragazza, questa è la tua storia”. – Chen Xiaobo, 9° vicepresidente della China Photographers Association.

Commento della giuria: “Quando una fotografia fa nascere delle domande, il successo è immediato. Questa fotografia racchiude sia umorismo che un grande senso delle proporzioni perché ci permette di valutare le dimensioni dell’uccello e se è stato o meno catturato dalla lenza del pescatore. La sua potenza risiede nella casualità del momento, in una composizione ben ponderata e in una prospettiva dal basso unica”. – Keith Ladzinski, fotografo del National Geographic e regista candidato agli Emmy.

Commento della giuria: “I toni caldi, gli accessori coordinati per capelli e la luce soffusa si fondono bene in questa immagine e creano un momento di tranquillità tra sorelle. La palette di colori avvolgenti conferisce alla scena un’atmosfera amichevole e invitante che permette agli spettatori di percepire facilmente il legame che le unisce. “È un bel ricordo dei piccoli momenti che ci uniscono” – James Perolls, fotografo e regista di moda.

Allo Shenzhen Sea World Culture and Art Center Saranno esposte oltre 300 opere meravigliose. La mostra è articolata in sette sezioni attentamente strutturate, tra cui “Momenti”, “Volti”, “Così lontani, così vicini”, “Buongiorno, vita” e altre ancora, nell’obiettivo di condurre il pubblico all’esplorazione del fascino infinito della fotografia. Dal 27 al 30 novembre questa festa per gli occhi sarà un’occasione preziosa per gli appassionati di arte, che potranno guardare da vicino le eccellenti opere del concorso esposte in modo vivace, ammirando di persona le emozioni e le storie che stanno dietro ogni fotogramma.

Chen Xiaobo, 9° vicepresidente della China Photographers Association , ha dichiarato: “La fotografia mobile non riguarda solo la documentazione della vita quotidiana, ma dovrebbe essere integrata con osservazioni più approfondite e pensieri filosofici più personali. Ogni fotografia diventa parte del tuo dialogo intimo con il mondo”.

HUAWEI XMAGE: un marchio sulla connessione umana che supporta la promozione della cultura della fotografia mobile

Nel corso degli anni, Huawei ha organizzato a ciclo continuo tour fotografici in tutto il mondo, ha pubblicato regolarmente report sulle tendenze della fotografia mobile e ha organizzato attività basate sulla comunità e corsi di formazione per fotografi. Il marchio è da sempre impegnato in interazioni approfondite con i fotografi e promuove costantemente la diffusione della cultura della fotografia mobile, oltre a continuare a essere uno spazio unito e accogliente per tutti. Attraverso la piattaforma globale degli HUAWEI XMAGE Awards, Huawei ha creato uno spazio di profonda comunicazione tra i consumatori, superando i confini regionali, culturali e linguistici. Allo stesso tempo, la piattaforma incoraggia lo scambio di connessioni umane e la risonanza in tutto il mondo di impressioni che emozionano attraverso la fotografia.

Per l’elenco completo delle opere vincitrici visitare il sito ufficiale degli HUAWEI XMAGE Awards 2024: https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage/

