Certificazione del Personale: “L’Istituto Volta è Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA”

Dicembre 5, 2022

(Adnkronos) – Tra i plus della certificazione accreditata la ‘visibilità’ a livello internazionale delle professionalità con l’iscrizione nei Registri Pubblici dei Professionisti Certificati

Bari, 5 dicembre 2022. L’Istituto Volta è stato accreditato Organismo di Certificazione del Personale, l’idoneità arriva da parte di ACCREDIA, Ente Unico nazionale di accreditamento che, dopo una serie di valutazioni iniziali ha accreditato il prestigioso Istituto Volta, quale Organismo avente l’idoneità a rilasciare certificazioni a professionisti operanti in determinati settori e in conformità a specifiche norme.

L’estensione dei confini del mercato internazionale ha generato un’evoluzione del circuito del lavoro portando ad una massiccia circolazione delle risorse umane, ciò rende necessaria l’individuazione dei profili professionali in modo tale da offrire alle imprese un indice della professionalità degli operatori dei vari settori, al fine di verificarne oggettivamente le competenze.

ACCREDIA svolge il ruolo di pubblica autorità nell’interesse generale, operando sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, che è l’Autorità Nazionale per l’accreditamento e punto di contatto con la Commissione Europea, con il compito di accreditare e controllare gli Organismi di Certificazione attraverso monitoraggi periodici, per garantire il mantenimento del livello di affidabilità delle prestazioni.

L’Istituto Volta, attraverso la Certificazione delle Professionalità, ha pertanto il compito di valutare se i professionisti, secondo i parametri prestabiliti, possiedono i requisiti necessari e sufficienti per operare con competenza e professionalità in un determinato settore di attività, in base alla Norma UNI EN ISO/IEC 17024, a garanzia dell’indipendenza, autorevolezza e competenza delle Certificazioni emesse.

I plus della certificazione accreditata sono molteplici. Uno di questi è rappresentato certamente dalla ‘visibilità’, a livello nazionale ed internazionale, che il conseguimento della certificazione garantisce, grazie all’iscrizione del professionista negli appositi Registri Pubblici dei Professionisti Certificati presenti sul sito di ACCREDIA.

La Certificazione diventa, quindi, una ratifica della propria qualifica professionale e può quindi aiutare a raggiungere nuovi obiettivi e opportunità ed ottenere anche più elevati riconoscimenti economici. D’altro canto, per le aziende, la certificazione rappresenta una vera e propria garanzia preventiva; i recruiter ed i responsabili delle assunzioni tendono infatti a valutare in primis le certificazioni di competenze in un curriculum, in quanto informazioni affidabili, rilasciate da organismi di valutazione di terza parte. In tale ottica, pertanto, si ottimizza la fruizione delle informazioni e la formazione permanente, attività necessarie per la riqualificazione, indispensabili per una mobilità professionale all’interno dell’impresa e nel mercato del lavoro.

L’Istituto Volta, rilascia certificazioni per una vasta ed eterogenea gamma di settori di attività, alcuni anche estremamente specializzati (come BIM SPECIALIST o E-COMMERCE SPECIALIST), e conosce per questo i requisiti che ogni mercato di riferimento richiede ai professionisti che vi operano e agli enti che si occupano della loro formazione.

Contatti:

Info: www.istitutovolta.eu