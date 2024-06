CESI: Nicola Melchiotti nuovo Amministratore Delegato, Guido Bortoni confermato Presidente

3 Giugno 2024

MILANO, 3 giugno 2024 /PRNewswire/ — Guidata da Guido Bortoni, confermato nel ruolo di Presidente, si è svolta la prima seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione di CESI S.p.A., rinnovato il 29 maggio dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Durante la seduta del Consiglio, Nicola Melchiotti è stato nominato nuovo Amministratore Delegato del Gruppo per il triennio 2024 – 2026.

Melchiotti ha assunto anche il ruolo di Direttore Generale. Il nuovo AD subentra a Domenico Villani, che rimane in azienda come TIC Division and Group Sustainability Affairs Executive Vice President.

Nicola Melchiotti entra in CESI dopo una lunga traiettoria in Enel, dove ha ricoperto vari ruoli internazionali, tra cui Head of Global Customer Operations, Country Manager Argentina, Head of European Public Affairs and Regulation a Bruxelles e Area Manager per il Messico e l’America Centrale. Il suo percorso professionale ha abbracciato anche la consulenza strategica in McKinsey & Company. Melchiotti è laureato in Ingegneria informatica presso il Politecnico di Milano, ha conseguito un Master in ingegneria alla CentraleSupélec di Parigi e un Master in Business Administration ad Harvard Business School.

“Ringrazio gli azionisti per la fiducia che mi hanno accordato. La transizione energetica rappresenta un’opportunità unica per le competenze, le tecnologie e l’innovazione di CESI. Vogliamo esprimere fino in fondo questo potenziale, diventando partner di riferimento per le aziende e istituzioni che stanno affrontando un percorso di trasformazione nel mondo dell’energia e delle infrastrutture.”, ha affermato il nuovo AD.

Oltre Bortoni e Melchiotti, del nuovo Consiglio di Amministrazione fanno parte:

Gianni Vittorio Armani – EnelChiara dalla Chiesa – EnelClaudio Dicembrino – EnelLuca Giorgio Maria De Rai – PrysmianMaria Rosaria Guarniere – TernaFrancesco Salerni – TernaCarmine Scoglio – TernaFlavio Villa – Hitachi Energy

Il Presidente Bortoni ha così commentato la sua conferma: “Con i sensi di riconoscenza agli azionisti di CESI, il mio primo pensiero va ai colleghi che lavorano in CESI S.p.A. in Italia e in tutto il Gruppo CESI. Un Gruppo presente in diversi paesi a livello globale, con una lunga storia e un altrettanto promettente futuro, determinato nel continuare a crescere grazie alla qualità delle soluzioni offerte. Spero di poter rendere un buon servizio come Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione, continuando ad assicurare il mio convinto impegno anche a questa nuova Consiliatura. A tale scopo, prometto sin d’ora il mio pieno supporto al nuovo AD, che oggi si integra nel management CESI, a cui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro sia a nome mio che di tutto il Consiglio.”

Il nuovo Consiglio di Amministrazione e tutti i dipendenti di CESI esprimono, infine, la loro gratitudine a Domenico Villani per la dedizione dimostrata durante il suo mandato come Amministratore Delegato. Il suo contributo è stato fondamentale per il successo e la crescita di CESI. L’azienda è lieta, pertanto, di continuare ad avvalersi della sua preziosa collaborazione.

CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano) da quasi settant’anni offre ai suoi clienti, in più di 70 paesi nel mondo, servizi nel campo dell’innovazione, della digitalizzazione, della consulenza, del testing e dell’ingegneria per il settore elettrico e nell’ingegneria civile e ambientale. In particolare, attraverso la sua Divisione KEMA Labs, il Gruppo è il leader mondiale indipendente nel testing, nell’ispezione e nella certificazione di componenti e sistemi per il settore elettrico e digitale. CESI, infine, è tra le poche aziende al mondo a sviluppare e produrre celle solari avanzate per applicazioni spaziali.

I suoi principali clienti sono le aziende di generazione di energia, operatori della rete di trasmissione e distribuzione, produttori internazionali di componenti e sistemi elettrici e digitali, investitori privati, istituzioni pubbliche (governi, pubblica amministrazione, enti locali), autorità regolatorie. Inoltre, CESI lavora a stretto contatto con istituzioni finanziare internazionali come World Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Bank, Asian Development Bank ed Arab Fund.

CESI ha sedi a Milano, Arnhem (NL), Berlino e Mannheim (GE), Chalfont e Knoxville (USA), Praga, Dubai, Rio de Janeiro, Shangai (Cina), Santiago del Cile.

www.cesi.it

