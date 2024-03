ChainUp rafforza la posizione di sicurezza con l’acquisizione della certificazione SOC 2 Type 2

28 Marzo 2024

SINGAPORE, 28 marzo 2024 /PRNewswire/ — Rafforzando ulteriormente la propria posizione di leader affidabile nella custodia di risorse digitali, ChainUp, azienda globale che sviluppa soluzioni per la tecnologia blockchain, dopo l’acquisizione della certificazione Service Organization Control (SOC) 2 Type 1 e delle certificazioni ISO/IEC 27001, 27017, 27018 ha ora ottenuto la certificazione SOC 2 Type 2 molto ambita. La certificazione dell’audit è stata condotta da Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP, in conformità ai criteri stabiliti dall’American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

Questo rapporto verifica gli impegni di servizio di ChainUp e i requisiti di sistema che hanno raggiunto gli standard di controllo basati sui criteri dei servizi fiduciari applicabili. Questi controlli garantiscono sia la sicurezza dei dati e dei sistemi dei clienti sia un accesso affidabile ai conti e ai servizi, salvaguardano l’accuratezza delle informazioni finanziarie e proteggono la privacy dei dati dei clienti. In definitiva, il rapporto SOC 2 fornisce una garanzia indipendente che ChainUp dà priorità alla sicurezza dei dati e dispone di un sistema solido per proteggere le risorse dei clienti.

“Ottenere la certificazione SOC 2 Type 2 rappresenta una pietra miliare per ChainUp”, ha affermato Sailor Zhong, Amministratore delegato ChainUp. “Questa convalida indipendente rafforza il nostro impegno nel fornire un ambiente sicuro e conforme affinché le istituzioni possano navigare nel settore delle risorse digitali”.

Il settore delle risorse digitali è in un periodo di rapida crescita, accompagnata da un crescente controllo normativo. L’ottenimento della certificazione SOC 2 Type 2 posiziona ChainUp come partner affidabile per gli istituti che cercano soluzioni sicure e conformi di custodia delle risorse digitali. Dando priorità ad affidabili controlli di sicurezza, ChainUp consente ai clienti di gestire in tutta sicurezza i loro investimenti in risorse digitali. Per garantire continuamente che la piattaforma ChainUp funzioni in modo efficiente e offra un’esperienza del cliente eccezionale, il rapporto SOC sarà rivisto ogni anno.

Informazioni su ChainUp

ChainUp è una delle principali società a livello mondiale nello sviluppo di soluzioni complete per la tecnologia blockchain. Offre una suite completa di servizi tra cui scambi di risorse digitali, soluzioni KYT, piattaforme di trading NFT, portafogli digitali, soluzioni di liquidità, infrastruttura Web3, custodia sicura di risorse digitali, soluzioni di tokenizzazione delle risorse e altro ancora. Fondata nel 2017 con una presenza globale, ChainUp serve oltre 1.000 clienti in 30 paesi, raggiungendo oltre 60 milioni di utenti finali.

