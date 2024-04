Champions League – Bayern-Real: semifinale tra pesi massimi Kane, primo marcatore a 4,80 su Sisal.it, cerca gloria contro i Blancos

29 Aprile 2024

(Adnkronos) – Roma, 29 aprile 2024 –Una sfida tra pesi massimi, tra due delle più grandi potenze calcistiche del Vecchio Continente. Per capire cosa rappresentano, complessivamente, Bayern Monaco e Real Madrid, basta sfogliare le loro bacheche: 69 titoli nazionali e 12 internazionali, tra cui 6 Champions, per i tedeschi; 70 allori in Spagna e 32 fuori dai confini nazionali con il record di ben 14 Coppe con le Grandi Orecchie per i Blancos. I due colossi europei si sfidano, domani sera all’Allianz, per la semifinale di andata di Champions League: sarà il confronto numero 27 e si viaggia sul filo dell’equilibrio. Un equilibrio pronosticato anche per questo match dagli esperti Sisal: il Bayern Monaco parte favorito a 2,60 contro il 2,70 del Real Madrid mentre si sale fino a 3,40 per il pareggio. Divisione della posta avvenuta solo in tre occasioni. Tutti si attendono una partita spettacolare e con molte reti: la Combo Goal + Over 2,5, offerta 1,80, appare molto probabile. Non è da escludere un Ribaltone, dato a 6,50, come accaduto sei anni fa sempre a Monaco. Sia un calcio di rigore, a 2,75, che un goal da fuori area, a 2,50, sono nelle corde del match.

Tanti, tantissimi i protagonisti che scenderanno in campo all’Allianz Arena. I padroni di casa, non solo per i numeri ma anche per la cabala, si affidano a Harry Kane: il bomber inglese non ha mai segnato al Real, interrompere questo digiuno come primo marcatore è in quota a 4,80, ma nelle uniche due sfide, quando indossava la maglia del Tottenham, è rimasto imbattuto con gli spagnoli. Al suo fianco cercheranno gloria uno tra Gnabry, Musiala e Sanè, tutti nel tabellino dei marcatori a 4,00. Carlo Ancelotti, che inizia a sognare l’ennesima Champions della sua inarrivabile carriera, ha in Jude Bellingham un’arma letale: il ventenne inglese ha messo insieme, in stagione, 21 gol e 10 assist. Un’altra gara a segno, condita da un passaggio vincente, è offerta a 11,50. Tra l’altro Bellingham vuole la prima vittoria contro il Bayern, impresa mia riuscita in 8 precedenti contro i bavaresi ai tempi del Dortmund. Ma i padroni di casa devono temere anche le due frecce offensive dei Blancos: Vinicius, a 2,50, e Rodrygo, in gol a 3,00.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La Società opera a livello internazionale nel canale retail attraverso una rete di oltre 49.000 punti vendita, e su quello online con 1 milioni di consumatori.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di aggiudicarsi gare per nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore online di giochi e scommesse al mondo, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello mondiale e quotato alla Borsa di Londra nell’indice FTSE.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa: