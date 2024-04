Champions League – City-Real, finale anticipata a Manchester, Kane incubo per l’Arsenal: il bomber ancora a segno a 2,25 su Sisal.it

16 Aprile 2024

(Adnkronos) – Roma, 16 aprile 2024 – Un’altra serata di grande Champions League va in scena mercoledì sera dove si decreteranno le ultime due semifinaliste della competizione. Senza nulla togliere alla sfida dell’Allianz Stadium, gli occhi di tutti, tifosi, addetti ai lavori o semplici appassionati di calcio saranno a Manchester dove il City, campione d’Europa in carica, sfida il Real Madrid dei 14 titoli continentali. Dopo il pareggio spettacolo dell’andata, terminata 3-3 al Bernabeu, si riparte dal prato inglese dove i ragazzi di Guardiola, per gli esperti Sisal, partono favoriti a 1,62 contro il 5,00 degli spagnoli con il pareggio offerto a 4,25. Haaland e compagni avanti anche per il passaggio turno, in quota a 1,35 rispetto al 3,25 dei Blancos. L’ipotesi supplementari è data a 4,25, quella dei rigori a 9,00. Partita che si preannuncia spumeggiante: la Combo Goal + Over 3,5, a 2,40, è ampiamente nelle corde del match. City e Real, viste le rose immense, potrebbero aver bisogno di tutti e un gol dalla panchina si gioca a 2,50 mentre un eventuale Ribaltone pagherebbe 6 volte la posta. Guardiola si affida a Erling Haaland per scardinare la difesa spagnola: il norvegese primo marcatore si gioca a 4,40. Al suo fianco sogna un’altra notte da protagonista Phil Foden: bissare la rete da fuori area pagherebbe 16 volte la posta. Ancelotti, dal canto suo, ha in Vinicius, in rete a 3,00, e Jude Bellingham, gol o assist a 2,30, i suoi assi.

Non meno emozionante si preannuncia la sfida tra Bayern Monaco e Arsenal reduci, anche loro, dal pareggio dell’Emirates. Partita che viaggia sul filo dell’equilibrio con i bavaresi, per gli esperti Sisal, avanti a 2,40 contro il 2,80 dei Gunners mentre il pareggio si gioca a 3,60. In bilico anche il passaggio turno con il Bayern a 1,80 e l’Arsenal a 2,00. La partita che va ai supplementari è in quota a 3,50 mentre si sale fino a 7,25 per una soluzione ai rigori. Un goal di testa, a 3,00, non è da escludere visti i protagonisti in campo mentre attenzione a un rigore decisivo, fischiato dopo il minuto 85, che pagherebbe 25 volte la posta. L’incubo per Arteta e i suoi ragazzi, ha un nome e cognome preciso: Harry Kane. Non tanto per i 39 gol segnati finora in stagione ma per i 15, compreso quello dell’andata, rifilati all’Arsenal: un’altra rete del capitano dell’Inghilterra ai rivali di sempre è offerta a 2,25. Nel Nord di Londra sperano che Gabriel Jesus ritrovi il feeling con il goal, ipotesi che si gioca a 3,00.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

