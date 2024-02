Champions League – L’Inter torna all’assalto della Champions.

Febbraio 19, 2024

(Adnkronos) – Nerazzurri favoriti con l’Atletico Madrid, a 1,75 su Sisal.it

Roma, 19 febbraio 2024 – L’Inter vola sempre più in solitaria in vetta alla classifica di Serie A e ora può concentrarsi sulla sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League, dove i nerazzurri trovano l’Atletico Madrid dell’ex Simeone. I Colchoneros sono sempre avversari ostici ma la squadra di Inzaghi è in un grande momento di forma e sfrutterà questo entusiasmo per imporsi anche in campo europeo. Per gli esperti di Sisal infatti, l’Inter è favorita nei 90 minuti con il successo a 1,75, vale 5 volte la posta la vittoria degli spagnoli a San Siro, il pareggio è a 3,40. Nerazzurri avanti anche per la conquista dei quarti, a 1,65 contro il 2,20 degli spagnoli. L’Inter vanta la migliore difesa della Serie A e, anche in Champions, è la seconda squadra ad aver collezionato più clean sheet, 3 in totale, alle spalle solo della Real Sociedad. Dall’altra parte, l’Atletico ha messo a segno 17 gol in sei partite di Champions, ecco allora che la rete degli uomini di Simeone sembra probabile, a 1,60, con l’ipotesi della vittoria nerazzurra senza subire gol a 2,80. Il match però si preannuncia poco spettacolare, l’Under 2,50 a 1,65 prevale infatti sull’Over, a 2,10. Inzaghi schiererà la formazione tipo, in attacco sono intoccabili Lautaro Martinez e Thuram, a segno rispettivamente 2 e 1 volta nella competizione. I due bomber nerazzurri hanno la possibilità di aumentare il bottino europeo, la rete de El Toro è a 2,50, a 3,00 quella del francese. Tra gli spagnoli, occhio a Griezmann che, con 31 centri in 169 presenza, ha segnato il 18% dei gol della sua squadra in Champions: la sua rete all’Inter è a 4,50. Morata, che sta recuperando dall’infortunio, potrebbe entrare in campo a gara in corso, attenzione quindi a un gol dalla panchina, ipotesi a 2,75. In campo anche PSV Eindhoven- Borussia Dortmund, i padroni di casa vantano una striscia positiva di 8 gare tra le mura amiche, mentre gli ospiti sono imbattuti da 10 incontri di fila: la gara è equilibrata, ma vede favoriti gli olandesi, a 2,15, il successo tedesco è a 3,20, a 3,60 il pareggio. Pronostico che si ribalta per il passaggio turno, con il Dortmund favorito a 1,80 contro il 2,00 del PSV.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

