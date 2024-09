Champions League – Milan per l’impresa nella casa del Leverkusen. Inter, vittoria e clean sheet contro la Stella Rossa a 1,80 su Sisal.it

30 Settembre 2024

(Adnkronos) – Roma, 30 settembre 2024 – Il doppio successo in campionato contro Inter e Lecce ha rilanciato le ambizioni del Milan che, martedì, vola a Leverkusen per sfidare il Bayer nella seconda giornata di Champions League. I rossoneri sono chiamati a riscattare la sconfitta all’esordio contro il Liverpool mentre i Campioni di Germania vogliono dar seguito al successo nei confronti del Feyenoord. Gli esperti Sisal ritengono i ragazzi di Xabi Alonso favoriti a 1,67 rispetto al 4,75 del Milan mentre il pareggio si gioca a 4,00. Le due formazioni non si sono mai incrociate ma con il Bayer che, per la quinta volta nelle ultime sei stagioni, si trova a sfidare una squadra italiana. L’Over, a 1,52, si fa preferire all’Under, a 2,40, con un rigore offerto a 2,75. Un Ribaltone, a 5,75, non è da escludere al pari di una espulsione in quota a 4,10. Sia Xabi Alonso che Fonseca studieranno attentamente chi schierare ma, per il Milan, il pericolo numero uno rimane Florian Wirtz: il giovanissimo fenomeno del Bayer finora, in stagione, ha messo insieme 6 gol e un assist in tutte le manifestazioni. Un’altra rete è data a 3,25. Maignan e compagni dovranno poi fare attenzione a Patrick Schick, a segno a 2,50, vecchia conoscenza del calcio italiano. Alvaro Morata, a 3,50, e Tammy Abraham, a 4,00, guideranno l’attacco rossonero ma Christian Pulisic, gol o assist a 3,15, ha una tradizione positiva contro il Bayer avendo trionfato in quattro dei sei confronti diretti.

L’Inter va a caccia della prima vittoria nella nuova Champions League ospitando la Stella Rossa. I nerazzurri, dopo il pareggio a reti bianche contro il Manchester City, sono favoritissimi, per gli esperti Sisal, a 1,14 contro il 16 della formazione di Belgrado mentre il pareggio è dato a 9,00. I ragazzi di Inzaghi, però vogliono ritrovare il feeling con il clean sheet tanto che una vittoria accompagnata da nessun goal subito è offerta a 1,80. In questo contesto, un risultato esatto di 3-0 a favore dell’Inter è dato a 7,00 mentre pagherebbe addirittura 225 volte la posta quello per la Stella Rossa. Un goal dalla panchina è in quota a 2,25 mentre si sale fino a 3,00 per vedere una marcatura da fuori area. Lautaro Martinez si è sbloccato domenica a Udine e, adesso, non ha più intenzione di fermarsi: un’altra doppietta del Toro si gioca a 4,10. Non vuole essere da meno Marcus Thuram, gol o assist a 1,35. La Stella Rossa ha in Cherif Ndiaye e Bruno Duarte i principali terminali offensivi: entrambi gli attaccanti di Milojevic sono in quota a 6,00.

