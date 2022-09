Charity Gala Dinner e torneo di tennis benefico

Settembre 14, 2022

(Milano, 14/9/22) – “Un Game per la Ricerca” 6^ edizione

14-15 ottobre 2022

Milano, 14 settembre 2022. Il Centro Studi Borgogna è lieto di annunciare che anche quest’anno si svolgerà l’evento benefico “Un Game per la Ricerca”, arrivato alla sua 6^ edizione.

Una due giorni di solidarietà in favore del reparto di Oncologia Pediatrica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ideata nel 2017 dall’Avvocato Fabrizio Ventimiglia e realizzata in collaborazione con la Onlus Il Sogno di Ale (www.ilsognodiale.it) a cui, nelle cinque precedenti edizioni, sono stati devoluti complessivamente oltre 140.000,00 Euro, destinati alla ricerca sul sarcoma di Ewing.

La consueta cena di Gala inaugurale si terrà, a Milano, venerdì 14 ottobre – nel corso della quale si svolgerà un’asta benefica con gadget provenienti dal mondo dello sport e non, gentilmente donati da amici e sostenitori del Game – mentre il Torneo di Tennis, che manterrà anche quest’anno la formula del Doppio Misto, si disputerà sabato 15 ottobre, presso lo Sporting Club di Milano 2 (Segrate).

“I tumori infantili colpiscono ogni anno migliaia di ragazzi, di ogni età, sconvolgendo la vita di famiglie intere. Si tratta di malattie che possono essere sconfitte, anche attraverso il progresso e la ricerca scientifica. Per questo motivo abbiamo sposato tanti anni fa la mission del Sogno di Ale, e ci siamo messi a disposizione per organizzare eventi ed iniziative per raccogliere fondi, che sono indispensabili per lo sviluppo del progresso scientifico. Da qui è nato il progetto del Un Game per la Ricerca, grazie anche alla vicinanza – che mai è mancata – dei nostri sostenitori e delle Istituzioni che hanno dato, e continuano a dare, supporto a questa nobile causa. La nostra missione, come Associazione, è quella di creare una cultura della solidarietà, e con questa sesta edizione vogliamo proseguire sulla strada intrapresa per cercare di superarci ancora una volta”, ha dichiarato l’avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB.

“La nostra associazione è felicissima di poter beneficiare anche quest’anno del prezioso contributo che il Centro Studi Borgogna, attraverso questo 6° Game per la Ricerca, devolverà alla nostra onlus. Le cifre raccolte in nostro favore negli scorsi anni ci hanno permesso di far fronte agli impegni presi anni fa a sostegno di alcuni progetti di ricerca sul Sarcoma di Ewing. In particolare, il progetto più importante e oneroso che stiamo per iniziare si chiama Interewing 1 e avrà un impegno annuo di € 50.000.00, con il coinvolgimento di 800 pazienti e una durata di otto anni”, ha dichiarato Raffaele Bianchi, Presidente della Onlus Il Sogno di Ale.

Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo di partecipazione è di 60,00 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE ONLUS, IBAN: IT63T0843051280000000103242.

Per informazioni e adesioni, inviare una mail all’indirizzo segreteria@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658.

Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli Amici del Game, quali: Borgogna The House Of Mind, Solutions Capital Management SIM S.p.A., Sporting Club Milano 2, Piquadro, The Bridge, Wilo Italia S.r.l., Iren S.p.A., MCM Group, La Lucente S.p.A., Tucano, Gioielleria Cielo, Graffiti Creative, Vini Cagliero, Tenuta Pavesio 1843, Gelateria Nonno Peppe, Serigrafia Real Time, Ristorante Gli Orti del Belvedere, Zaini S.p.A.

L’evento è Patrocinato da: Comuni di Milano e Segrate, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, CONI, Ordine degli Avvocati di Milano, Lions Club Milano Host e dal Panathlon International Club Milano.

A proposito di Centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell’ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l’amicizia, la cultura, la solidarietà e l’etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l’Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Associazione Centro Studi Borgogna| C.F. 97860980156

Via Borgogna, 5 – 20122 Milano | Tel. +39 02 366 426 58

www.centrostudiborgogna.it | segreteria@centrostudiborgogna.it