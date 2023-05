Chef sotto le Stelle: successo al DoubleTree by Hilton Rome Monti per lo stellato Simone Nardoni

Maggio 29, 2023

(Adnkronos) – Mercoledì 24 maggio si è aperta la stagione di eventi al DoubleTree by Hilton Rome Monti con una cena a 4 mani firmata dalla Stella Michelin Simone Nardoni di Essenza a Terracina e Mario Santamaria, Resident Chef del DoubleTree by Hilton Rome Monti.

Roma, 29 maggio 2023: Al DoubleTree by Hilton Rome Monti, hotel gestito da HNH Hospitality, ha ufficialmente debuttato la stagione di Cene Stellate“Chef Sotto le Stelle”, con il gran successo di Simone Nardoni e del suo menù stellato nella cornicedel Mùn Rooftop Cocktail Bar all’ottavo piano dell’hotel romano.

Highlight della serata

Il menù presentato da Nardoni dimentica la distinzione tra antipasto, primo e secondo e abbraccia una nuova concezione di portate, dividendole tra pesce, carne, pasta, dessert.

Ecco quindi il benvenuto alla serata con gli amouse bouche, ai quali ha fatto seguito un crudo dipesce, per l’occasione sgombro, radicchio tardivo e ceviche, proseguendo con uno dei piatti del cuore dello chef, panzanella, burrata di bufala affumicata, sorbetto di peperoni alla brace, che ha convinto ed entusiasmato tutti i commensali per profumi e consistenze , per passare al bottone di patata affumicata, ostrica e sconcigli, concludendo con un altro piatto signature di Essenza: l’agnello; in questo caso arrostito alle erbe accompagnato da melanzana fondente. A chiudere, il Resident Chef dell’hotel Mario Santamaria con Radici: crema morbida al cardamomo, grattachecca avena e zenzero, cioccolato alla curcuma.

Il tutto unito al racconto degli Chef che a fine serata sono usciti in sala per incontrare gli Ospiti.

“È stata una bellissima serata, con un’atmosfera fantastica e una vista su Roma che ha fatto da perfetta cornice alla nostra cucina. Nei piatti proposti ho cercato di raccontare al meglio quella che è la nostra idea di cucina molto personale e istintiva. Legata a sapori tradizionali e territoriali come nella panzanella, con influenze esotiche come nel pescato con radicchio e ceviche caldo, classica nelle cotture come nell’agnello e più creativa negli accostamenti come nella cipolla o nel bottone di patata. Insomma, è stata un’occasione davvero importante che ci ha permesso di portare la nostra Essenza nel cuore di Roma e di questo dobbiamo ringraziare il DoubleeTree by Hilton Rome Monti e tutta l’organizzazione per l’opportunità.” commenta Nardoni.

Ad accompagnare la serata, i vini della cantina Nifo Sarrapochiello, proveniente dal Sannio, terra ricca di storia e cultura enologica. Da una Falanghina spumante all’Aglianico in versione rosata ad una originale e intensa Falanghina da vendemmia tardiva, passando per il Fiano, ogni etichetta racconta una storia. Come fanno intendere le illustrazioni che accompagnano ciascun vino, che raffigurano gli stessi reperti archeologici scoperti lavorando i vigneti che si estendono sulla storica via Francigena.

E la bellezza di questa prima puntata di Chef sotto le Stelle va al di là dell’incantevole atmosfera che si è creata durante la serata: HNH Hospitality ha deciso di devolvere l’intero ricavato dell’evento in aiuti per la situazione alluvionale dell’Emilia Romagna.

Il progettoChef sotto le Stelle

Chef sotto le Stelle è il progetto di DoubleTree by Hilton Rome Monti in collaborazione con Identity Brand & Business che racchiude una serie di eventi enogastronomici di rilievo, dedicati alla ristorazione fine dining e al territorio di Roma.Un calendario con date a cadenza mensile fino a novembre 2023 dove si alterneranno una serie diChef Stellati, talenti della cucina italiana non del circuito romano, con l’obiettivo di dar loro un palcoscenico su cui presentare la loro cucina e il loro stile. Il tutto in una cena in sinergia con il Resident Chef dell’Hotel.

Ma non solo: parte del progetto prenderà forma in partnership con Lavazza, che porterà sul palcoscenico del DoubleTree un nome Stellato considerato tra i più innovativi del panorama italiano.

I prossimi eventi

“Vogliamo ancora lasciare un velo di mistero sui prossimi Chef.” Interviene Simone Menga, Hotel Manager “Verranno svelati ufficialmente a breve sui nostri canali, ma vi assicuriamo che non vi deluderanno”.

Abbiamo tuttavia un’anticipazione: il prossimo evento da non perdere sarà una Cocktail Masterclass, aperta a tutti e su prenotazione, in collaborazione con Lavazza. L’evento vedrà protagonista il famoso mixologist Dennis Zoppi e i suoi rinomati cocktail al Mùn Rooftop Cocktail Bar, all’ottavo piano del DoubleTree by Hilton Rome Monti (info e prenotazioni: info@enjoyromamonti.it).

HNH Hospitality

HNH Hospitality è uno dei principali operatori indipendenti italiani nel segmento della gestione di hotel e resort a 4 e 5 stelle.

Nato nel 1999 dall’intuito imprenditoriale e dall’esperienza alberghiera della famiglia Boccato, oggi il Gruppo conta sedici property, situate in città come Milano, Verona, Padova, Trieste, Bologna e Gorizia, e in destinazioni a più forte vocazione turistica come Roma, Venezia, Jesolo, Sicilia e Sardegna. Gruppo giovane e dinamico, dove passione per l’ospitalità, continua ricerca di innovazione, coniugata a efficienza economica e costante miglioramento della qualità, guidano la gestione e le scelte di sviluppo. Lo sviluppo nelle grandi città viene spesso accompagnato da grandi brand internazionali quali Hilton, IHG, Accor e Best Western, attraverso contratti di franchising.

