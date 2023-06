Chi è TELA, la startup che innova il patrimonio culturale italiano con AI e dei big data

Giugno 9, 2023

(Adnkronos) – Milano, 9 giugno 2023 – Tecnologie digitali come AI, realtà aumentata e Big Data stanno ricoprendo un ruolo sempre più importante in diversi settori economici del mercato italiano e, recentemente, si stanno rivelando strumenti essenziali anche per preservare, riscoprire e promuovere i beni culturali custoditi all’interno dei musei del Bel Paese. Lo testimoniano molte iniziative già in corso, tra cui quelle di numerosi centri come Lucca, Sondrio, Avellino, Ancona e Velletri che si stanno rivolgendo al mondo delle startup per valorizzare al meglio il proprio patrimonio culturale e artistico e migliorare l’efficienza della loro gestione.

Tra le giovani imprese che stanno facendo la differenza e supportano i luoghi della cultura c’è TELA, startup fondata nel 2018 ad Avellino da Vincenzo Abbatantuoni, Angelo Paduano e Vincenzo Paduano, che lavora accanto pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali ed enti privati attraverso una soluzione SaaS e Marketplace che semplifica a 360° l’intera gestione e promozione dei luoghi della cultura italiana: dalla gestione dei ticket paperless, all’utilizzo dei Big Data per analizzare i flussi turistici, allo sviluppo di strategie di marketing mirate sino ad arrivare alla pianificazione di percorsi interattivi e immersivi grazie all’utilizzo dell’AI. Di fatto una versione innovativa e smart già esistente, del progetto attualmente in seno al Ministero relativo alla creazione di un portale unico della cultura.

Chi è Tela e quali servizi offrite a PA e istituzioni culturali?

Vincenzo Paduano, co-founder & CEO di TELA

TELA è un vero e proprio portale della cultura all-in-one. Attualmente, nel panorama culturale italiano vi è una crescente domanda di ticketing online da parte dei visitatori abbinata ad una scarsa disponibilità dei musei ad offrire questo tipo di servizio, il solo 38% ha una solida presenza online. A tale scopo, TELA si sviluppa come facilitatore di tale processo, attraverso un radicato, ma user-friendly, sistema di gestione ed automatizzazione del ticketing online. Inoltre, il servizio permette di creare network tra attività limitrofe tramite la vendita di biglietti combinati. I ticket combinati (Passepartout) rappresentano, non solo un’attività di cross marketing che garantisce l’aumento della visibilità, del flusso di visitatori e della mole di dati sugli utenti di cui disporre, ma una strategia diretta per aumentare il fatturato delle strutture e dei luoghi culturali. Tutte le iniziative proposte hanno lo scopo di migliorare il tracciamento e l’analisi dei dati aggregati dei visitatori, al fine di individuare nuovi segmenti di clientela e sviluppare campagne di comunicazione efficaci.

Abbiamo, inoltre, integrato la piattaforma con un tool di intelligenza artificiale che risponde in tempo reale a domande in ambito culturale e artistico, in modo da arricchire l’esperienza di visita del turista mettendo a sua disposizione una vera e propria “guida” virtuale e interattiva. Il nostro obiettivo è supportare un settore strategico per l’economia italiana dotandolo di strumenti all’avanguardia e mettendoli a beneficio dell’intero sistema-Paese.

Quali sono, nello specifico, i servizi che offrite ad enti e PA?

Angelo Paduano, co-founder & CTO di TELA

Come dicevo, la nostra piattaforma All-in-One consente di gestire tutti i processi di: amministrazione e gestione del personale, sviluppo di report e rendicontazione finanziaria, servizi di ticketing online ed analisi e tool di marketing. TELA facilita la pubblica amministrazione e il privato nella promozione smart delle proprie mostre, eventi ed offerte, offrendo una vasta gamma di tipologie di biglietti e un monitoraggio in tempo reale dei propri dati di vendita attraverso un servizio cloud che non necessita di installazioni sul luogo.

Da non sottovalutare è il potere dell’analisi dati: ricerche personalizzate e dettagliate verranno fornite al fine di individuare nuovi obiettivi, target e strategie per migliorare ed ampliare la visibilità della struttura.

Con la nostra piattaforma offriamo, quindi, due tipi di servizi: il primo è SaaS-Biglietteria, viene attivato un portale gestionale (SaaS) completo per i Luoghi della Cultura. Il cliente opererà direttamente con un’interfaccia grafica dedicata. Tra i servizi dedicati, abbiamo: architettura server di frontend + backend per la gestione della piattaforma, access point per portali di rete e di rivendita ed un ulteriore access point per il recupero e la trattazione dei dati contabili e di profilazione.

Il secondo è SaaS-TELA: mettiamo a disposizione tutte le utenze necessarie all’attivazione di tale servizio. Il cloud, a tal proposito, prevede: architettura server di backend per la gestione della piattaforma e la vendita al visitatore e sistema di database per conservare info e dati in accordo con il GDPR. Entrambi i servizi godono di un portale online per la divulgazione e la vendita al visitatore, biglietteria non fiscale e di un access point per terminali di biglietteria.

Ci rivolgiamo a pubbliche amministrazioni, associazioni/fondazioni culturali e museali e cooperative, per cui è maggiormente indicato il servizio di SaaS-Biglietteria, e privati, quali musei, mostre, eventi per cui viene sviluppato appositamente il servizio di SaaS-TELA.

