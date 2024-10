Chiara Alzati, come andare al punto nella presentazione di progetti a C-Level

21 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Esporre un progetto a un pubblico di C-Level in modo efficace può aumentare significativamente le possibilità di successo. È quanto insegna il Metodo Parlare Chiaro® di Chiara Alzati, Corporate Effective Communication & Public Speaking Trainer.

Milano, 21 ottobre 2024. Presentare un progetto a un dirigente di livello C (CEO, CFO, CTO, ecc.) è un tema molto sentito nelle aziende Corporate. Riuscire a padroneggiare la comunicazione può essere impegnativo e l’idea di fallire diventa spesso fonte di disagio per molti. I dirigenti C-Level, infatti, hanno aspettative elevate e tempi ristretti per gli incontri. Per presentare i progetti in modo chiaro, sintetico e coinvolgente è importante sapere chi sono i membri del pubblico, comprendere le loro priorità e focalizzarsi sui dati che contano. Diventa quindi importante conoscere tecniche comunicative professionali per essere più efficaci. Uno strumento che sta prendendo sempre più forza e interesse è il Metodo Parlare Chiaro® ideato da Chiara Alzati, Corporate Effective Communication & Public Speaking Trainer e fondatrice della Chiara Alzati S.r.l.

«Comunicare efficacemente con questi leader di alto livello – sottolinea Chiara Alzati –richiede impegno e preparazione, ma può aumentare la propria influenza in azienda e offrire nuove opportunità. Ci sono tre punti di partenza che consiglio sempre: cambiare la propria posizione percettiva, facendo ricerche sulle attuali priorità e sfide aziendali prima della presentazione, personalizzare il messaggio in base al dirigente (il CFO sarà più interessato agli aspetti finanziari, mentre il CTO alle implicazioni tecnologiche). Altrettanto importante è mostrare empatia verso le responsabilità e pressioni cui i C-Level sono soggetti, evitando di inserire troppe informazioni nella presentazione, di divagare e di esprimersi in modo confuso, senza seguire un filo logico limpido e chiaro. In questo modo si può costruire un rapporto di fiducia e aumentare la propria credibilità».

Il Metodo Parlare Chiaro® spiega nel dettaglio come pianificare in modo accurato una presentazione rivolta ad un C-Level e come creare una struttura chiara e concisa. I dirigenti hanno un tempo limitato e devono prendere decisioni rapide. «Per ottenere l’approvazione per un nuovo progetto – sottolinea Chiara Alzati – è bene stabilire chiaramente gli obiettivi e strutturare efficacemente il messaggio. La presentazione deve avere una struttura logica divisa in sezioni, con un’introduzione forte che catturi subito l’attenzione e con una conclusione incisiva e concreta. Il corpo deve sviluppare idealmente al massimo 3 punti chiave con dati concreti, esempi pratici e visualizzazioni chiare, eliminando tutte le informazioni superflue, nonché usando frasi brevi e dirette. Rimanere entro i limiti di tempo prestabiliti per l’esposizione della presentazione è fondamentale per trasmettere professionalità, attenzione all’interlocutore e autorevolezza».

Nel Metodo Parlare Chiaro® l’attenzione al detto e al non detto è cruciale. «Quando parliamo in tempi stretti – sottolinea Chiara Alzati – dobbiamo essere ca¬paci di andare dritti al punto, di farci capire e non perderci in mille preamboli e giri di parole. Per questo, non mi stancherò mai di dire che nel Public Speaking conta ogni singola parola. Quello che si scarta nel discorso non andrà perso: si potrà utilizzare per un prossimo intervento oppure in una email di approfondimento. I miei consigli sono: non affezionarsi a quanto scritto, semplificare e piuttosto potenziare il discorso dal punto di vista emozionale, ad esempio prendendosi il tempo di fare delle pause ogni qual volta si vuole sottolineare l’importanza di una parola, di un numero o di un concetto. Un altro aspetto psicologico importante è rompere gli schemi. La mente umana è pro¬grammata secondo uno stratagemma salva-tempo, chiama¬to “imperativo categorico”. Per attirare l’attenzione nelle vesti di speaker, si deve fare qualcosa di STRA-ordinario, ovvero qualcosa che esula dall’ordinario. E, al di là della tecnica e della consapevolezza, non deve mai man¬care la passione».

Il Metodo Parlare Chiaro® ideato da Chiara Alzati si presenta come uno strumento utile e innovativo. Si sviluppa in tre fasi: strategia, preparazione e allenamento. Chiara Alzati è anche autrice di sei libri declinati per target specifici. In particolare il volume “Public Speaking per Executive” è pensato per C-Level che vogliono distinguersi anche grazie alle loro competenze comunicative. «I miei libri sono delle vere e proprie guide pratiche, pensate per contesti differenti – sottolinea Chiara Alzati – dalle riunioni alle video interviste, dai convegni medici alle convention aziendali. A prescindere dal contesto, si deve essere consapevoli del valore di quanto si vuole esprimere e allenarsi a trasmetterlo con presenza emotiva, autorevolezza e autenticità».

Chiara Alzati ha conseguito anche diversi premi ai Campionati Europei e Nazionali di Public Speaking. Lavora in Italia e all’estero, di persona e online, in tre lingue: italiano, inglese e tedesco.

