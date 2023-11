Chiara Larosa: la guida esperta in investimenti immobiliari nel Salento

Novembre 6, 2023

(Adnkronos) – A Melendugno Agenzia Immobiliare Larosa fornisce servizi di consulenza personalizzati avvalendosi di un team di esperti scelti fra notai, geometri e ingegneri e fornisce supporto nello storytelling del territorio così da facilitare la scelta della località in cui investire

Lecce, 6 novembre 2023. Dai resti bizantini ai segni tangibili della Grecìa Salentina, il Salento vanta un patrimonio storico, artistico e naturale inestimabile, che lo ha reso un territorio dal fascino magnetico. In questo contesto altamente attrattivo anche dal punto di vista degli investimenti immobiliari, diventa cruciale la scelta della giusta località in cui investire.

“Nel variegato scenario paesaggistico che alterna incantevoli marine a suggestivi borghi dell’entroterra, Melendugno rappresenta una meta ideale per chi desidera investire nel Salento, un connubio perfetto tra beni artistici e bellezze naturali. Le sue marine di Torre dell’Orso, Torre Specchia Ruggeri, Sant’Andrea, San Foca, Roca Vecchia, con la leggendaria Grotta della Poesia, accolgono turisti provenienti da ogni parte del mondo.” È quanto dichiarato da Chiara Larosa, titolare di Agenzia Immobiliare Larosa con sede a San Foca, specializzata anche su servizi di consulenza relativi ad agevolazioni e finanziamenti.

“Il nostro team di esperti, arricchito dalla collaborazione con notai, geometri e ingegneri di fiducia,offre esperienze immobiliari su misura e si rivolge ad un mercato locale, nazionale ed internazionale, potenzialmente interessato a comprare e vendere in questa fetta di territorio della costa adriatica”, prosegue la titolare.

D’altra parte, il panorama immobiliare salentino è in costante evoluzione e, parallelamente alla domanda di case vacanze, registra un crescente interesse verso la ristrutturazione delle tradizionali masserie, che uniscono il fascino del passato ai comfort del presente, senza parlare della riscoperta dei borghi storici e, la tendenza ad investire in abitazioni che riflettono il patrimonio architettonico e culturale del territorio. “Tutti questi dati dimostrano il valore della cultura, della storia e della bellezza paesaggistica del Salento. Da Immobiliare Larosa, acquirenti e venditori, non solo trovano un partner affidabile e competente, ma percepiscono anche il forte legame e la conoscenza profonda che il nostro team ha di questa terra incantevole”.

E mentre l’intera Puglia continua ad essere amata per le sue mille sfaccettature, luoghi come Melendugno si delineano come autentiche perle dal grande potenziale immobiliare. “Il nostro impegno è assicurare un investimento sicuro a chi decide di investire nel Salento, e in particolare a Melendugno e nelle sue marine”, conclude la titolare di Larosa Immobiliare, un punto di riferimento del mercato immobiliare salentino.

