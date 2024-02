Chiara Veneri, Design Microricettivo: il Bestseller su come trasformare una casa vacanza in un’esperienza memorabile

Febbraio 6, 2024

(Adnkronos) – Milano, 06.02.2024 – Il settore del turismo, soprattutto negli ultimi anni, è stato soggetto a continue evoluzioni. Da un lato c’è la concorrenza, sempre più crescente, che fa della guerra di prezzo la sua arma più forte. Dall’altro ci sono i turisti, sempre più esigenti e alla ricerca di qualcosa di unico e memorabile. In questo contesto, ci sono poi alcune persone che gestiscono strutture ricettive capaci di fare sempre sold-out in qualsiasi periodo dell’anno. Qual è il loro segreto?

Per tutti coloro che desiderano trasformare la propria casa vacanza in qualcosa di unico e memorabile per i propri turisti ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Chiara Veneri “DESIGN MICRORICETTIVO. Come avere successo nel mondo delle case vacanza grazie a un metodo innovativo che consente di trasformare la casa in una esperienza unica e indimenticabile” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per aumentare le prenotazioni, migliorare le recensioni e generare profitti costanti nel tempo grazie alla propria struttura ricettiva.

“Il mio libro porta il lettore alla scoperta del Design Microricettivo, mostrando quali sono i suoi obiettivi chiave e quali benefici offre a proprietari di immobili e titolari di case vacanza. Al suo interno, spiego come creare un progetto di design ispirato dal territorio e dalle sue potenzialità turistiche, come pianificare la realizzazione della casa, e quali sono gli strumenti che aiutano a creare un’esperienza di vacanza unica e indimenticabile” afferma Chiara Veneri, autrice del libro. “Nell’ultima parte, mostro infine come il Design Microricettivo contribuisce a ridurre l’abbandono e lo spopolamento di borghi e centri storici minori, promuovendo al tempo stesso il turismo sostenibile e il rispetto per l’ambiente e le comunità locali”.

Secondo l’autrice, con la giusta consapevolezza e alla luce di obiettivi chiari, impegno e determinazione, è davvero possibile diventare il punto di riferimento per i turisti, anche e soprattutto stranieri, che scelgono di soggiornare nel nostro Paese. Il segreto? Sta nel valorizzare al massimo la propria casa vacanza trasformandola in qualcosa di assolutamente indimenticabile.

“Attraverso il suo libro, Chiara Veneri mostra, tanto ai proprietari di immobili quanto agli imprenditori del settore turistico, come creare case e ville di vacanza da sogno ispirate dal territorio e orientate al marketing” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “È pensando alla bellezza del nostro Paese e alla varietà dei suoi territori che ha deciso di scrivere un libro sul Design Microricettivo. Motivo per il quale, seguendo passo passo le indicazioni condivise dall’autrice, ecco che qualsiasi proprietà immobiliare può diventare qualcosa di altissimo livello qualitativo sotto tutti i punti di vista”.

“Grazie a Giacomo Bruno ho capito sin da subito che, seguendo pochi e semplici passaggi, avrei potuto realizzare il sogno nel cassetto di scrivere un libro sul mio brand” conclude Chiara Veneri, autrice del libro. “Bruno Editore ti segue passo passo nella creazione del libro, cura la pubblicazione e offre anche indicazioni pratiche su come sviluppare la migliore strategia di marketing volta a raggiungere il maggior numero di lettori”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3UtKpfb

Chiara Veneri, nata a Siena nel 1971. Architetto libero professionista da oltre 20 anni, è l’ideatrice e fondatrice del brand Design Microricettivo. Si laurea alla Facoltà di Architettura di Firenze nel 1999 e consegue l’Abilitazione alla professione di Architetto nel marzo del 2000. Designer, progettista e consulente dell’attività di design svolta dal suo team. Ha sempre lavorato nella ristrutturazione e restauro di edifici storici, abitazioni private, residenze, alberghi e agriturismi. Nel 2018 decide di concentrare la sua attività sull’ospitalità turistica extralberghiera, frequentando corsi specifici finalizzati ad aumentare le proprie competenze in turismo e marketing. Fonda il brand Design Microricettivo con l’obiettivo di promuovere un processo di intervento specifico per costruire case e ville di vacanza progettate secondo precise linee guida di design, ispirate dal territorio, dal marketing e dall’ospitalità. Appassionata di borghi e centri minori, fotografa e documenta proprietà da recuperare con l’intento di proporre interventi di valorizzazione immobiliare di aree meno conosciute, ma dall’alto potenziale turistico-ricettivo. Sito web: http://www.designmicroricettivo.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 33 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it