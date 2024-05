China Eastern Airlines presenta l’aereo a tema Zootropolis

30 Maggio 2024

SHANGHAI, Cina, May 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — China Eastern Airlines porta Zootropolis in cielo inaugurando un aereo della compagnia a tema Zootropolis il 24 maggio.

Il sesto aereo a tema Disney a unirsi alla flotta della China Eastern Airlines rappresenta anche una collaborazione tra la compagnia e lo Shanghai Disney Resort, che fa eco al primo parco al mondo a tema Zootropolis inaugurato a Shanghai lo scorso anno.

Il Disney-Zootopia Express è ora diventato il primo aereo a tema Disney della China Eastern Airlines a presentare immagini tridimensionali al suo esterno mediante decalcomanie personalizzate sulla livrea. Mentre sfreccia nel cielo, gli amici di Zootropolis vengono tutti sorpresi dal vento e dalla velocità dell’aereo. Elementi a tema Zootropolis possono essere trovati ovunque nella cabina, comprese immagini degli animali di Zootropolis sulle cappelliere, nonché vassoi pieghevoli con una mappa del territorio di Zootropolis.

Per l’aereo si è tenuta una speciale cerimonia di inaugurazione in un “aeroporto” su misura a tema Zootropolis, costruito all’interno di un hangar a Shanghai. Residenti e bambini delle contee di Cangyuan e Shuangjiang a Lincang, nella provincia dello Yunnan, contee che ricevono “assistenza in abbinamento” dalla China Eastern Airlines, sono stati invitati a vivere i “sogni e le meraviglie” dell’aereo insieme a Judy e Nick.

Inoltre, China Eastern Airlines ha aperto una sezione dedicata alla Disney sulla sua applicazione mobile, consentendo ai passeggeri di ottenere i programmi di tutti i suoi sei aerei a tema Disney con tre giorni di anticipo.

Si segnala che Shanghai, in quanto importante punto di accesso per il turismo in entrata in Cina, ha recentemente lanciato uno Shanghai Pass per offrire un’esperienza di viaggio più conveniente ai turisti stranieri.

I viaggiatori possono richiedere il pass all’aeroporto internazionale di Shanghai Hongqiao, all’aeroporto internazionale di Shanghai Pudong e ai punti vendita per le tessere dei mezzi pubblici.

Lo Shanghai Pass non solo copre tutti gli scenari di trasporto a Shanghai, inclusi autobus, metropolitana, taxi e traghetti, ma può anche essere utilizzato per prendere i trasporti pubblici in oltre 330 città a livello di prefettura o a livello nazionale, comprese quasi tutte le principali città turistiche come Pechino, Guangzhou, Xi’an, Qingdao, Chengdu, Sanya e Xiamen.

Fonte: China Eastern Airlines

