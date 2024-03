China Eastern Airlines trasporta quasi 16,5 milioni di passeggeri durante la corsa ai viaggi del Festival di Primavera

Marzo 13, 2024

– China Eastern Airlines

SHANGHAI, 13 marzo 2024 /PRNewswire/ — La corsa ai viaggi del Festival di Primavera 2024, durata circa 40 giorni, si è conclusa il 5 marzo. China Eastern Airlines, insieme alle sue controllate Shanghai Airlines e China United Airlines, ha operato un totale di 106.800 voli passeggeri, trasportando quasi 16,5 milioni di passeggeri, con un coefficiente di riempimento medio superiore all’82%.

Secondo le statistiche rilasciate da China Eastern Airlines, la compagnia aerea ha trasportato una media di oltre 412.400 passeggeri su base giornaliera durante la corsa ai viaggi del Festival di Primavera, con il periodo di punta che si è verificato dal 14 al 16 febbraio, durante il quale il volume giornaliero di passeggeri ha superato i 480.000 per ciascuno di questi tre giorni.

Essendo la più grande compagnia aerea con sede a Shanghai, China Eastern Airlines ha facilitato oltre 44.000 voli in arrivo e in partenza presso l’aeroporto internazionale di Shanghai Hongqiao e l’aeroporto internazionale di Shanghai Pudong durante la corsa ai viaggi del Festival di Primavera. La compagnia aerea ha servito oltre 6,85 milioni di passeggeri, inclusi più di 530.000 passeggeri in transito e oltre 4.000 minori non accompagnati.

“Viaggio all’estero” è diventata una delle parole chiave per la corsa ai viaggi del Festival di Primavera di quest’anno. Beneficiando di fattori favorevoli come l’implementazione di politiche di esenzione dal visto, i voli di China Eastern Airlines verso il sud-est asiatico e tra Cina e Italia sono rimasti popolari.

In particolare, Malesia, Singapore e Thailandia hanno registrato un grande afflusso di passeggeri dopo l’attuazione delle pertinenti politiche di esenzione dal visto.

Nei primi due mesi di quest’anno, i voli di China Eastern Airlines per la Malesia hanno registrato un coefficiente di riempimento medio dell’82,7%. Nel frattempo, il volume dei passeggeri sui voli tra Cina e Italia ha registrato un aumento anno su anno del 62%.

Inoltre, anche il servizio Wi-Fi a bordo “full-journey online” di China Eastern Airlines, leader del settore, ha registrato un picco di utilizzo durante la corsa ai viaggi del Festival di Primavera di quest’anno. Le statistiche mostrano che durante la corsa ai viaggi, il servizio Wi-Fi a bordo delle compagnie aeree è stato fornito su 10.787 voli di aerei a fusoliera larga, utilizzati da oltre 540.000 passeggeri.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2360386/1_2.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2360387/2_2.jpg

