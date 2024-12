China Matters presenta: Tra inchiostro e antichità – La prospettiva degli scrittori al Forum Liangzhu

12 Dicembre 2024

HANGZHOU, Cina, 12 dicembre 2024 /PRNewswire/ — Nel autunno del 2024, sul tema “scambi e apprendimento reciproci per un nuovo modello di progresso umano”, si è tenuto ad Hangzhou, capitale della provincia orientale cinese dello Zhejiang, il secondo Forum Liangzhu. Oltre 300 funzionari culturali, diplomatici, studiosi, scrittori, archeologi e musicisti provenienti dalla Cina e da oltre 60 paesi e regioni hanno partecipato, approfondendo le ricche risorse culturali di Liangzhu.

La cultura Liangzhu, testimonianza di oltre 5.000 anni della civiltà cinese, con i suoi raffinati manufatti in giada e gli stili architettonici unici, riflette l’avanzata maestria artigianale e il ricco patrimonio dell’antica Cina.

Il video presenta il noto scrittore cinese Mai Jia e la scrittrice spagnola Rocío Oviedo Pérez de Tudela.

Archeologia e letteratura, nel vasto fiume della storia, brillano come perle gemelle, reciprocamente illuminanti e intrecciate nella trama della civiltà umana. Gli scrittori discutono, da prospettive originali, di come l’archeologia ispiri la creazione letteraria e come la letteratura, con la sua forza immaginativa, dia vita alla storia. Liangzhu, concordano, è non solo testimone della storia, ma anche fonte inesauribile per la letteratura, con il suo patrimonio culturale e i suoi affascinanti misteri che alimentano l’immaginazione.

Le loro illuminanti riflessioni offrono una nuova prospettiva sul rapporto tra letteratura e archeologia. L’incontro è stato un confronto di idee e una celebrazione culturale, dimostrando come l’umanità, attraverso l’archeologia e la letteratura, persegue la verità storica ed esplora i misteri della civiltà.

Fai clic sul link per unirti a questo dialogo ricco di saggezza e ispirazione, curato da China Matters, e scoprire il fascino sconfinato della letteratura e dell’archeologia, esplorando le profondità della storia e lo splendore della letteratura!

