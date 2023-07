Chinooky: l’unica scuola di trading che utilizza il metodo dell’analisi volumetrica e investe sui suoi studenti

Luglio 10, 2023

(Adnkronos) – Milano, 10/07/2023 – Trading e formazione: Chinooky, fondata e guidata dal volumetrista finanziario Gianluca Lambusta, è la prima scuola in Italia che fornisce capitale ai propri studenti mentre li forma per essere vincenti sui mercati.

“Dopo anni passati a mostrare le mie performance sui mercati con le dirette delle mie operazioni, ho deciso che fosse giunto il momento di dare una mano a chi desidera avvicinarsi al mondo del trading, offrendo la mia conoscenza del settore e la mia esperienza da trader professionista”, afferma Gianluca Lambusta, fondatore di Chinooky.

La scuola di trading, basata sull’analisi volumetrica, ha ingegnerizzato un vero e proprio sistema di apprendimento che permette agli studenti di essere sempre seguiti da trader e formatori esperti, attraverso videocorsi e con ben quattro live trading room giornaliere.

“Il core business di Chinooky è incentrato sul condividere un’esperienza, quella del trading. Da anni vivo di trading e voglio diffondere questo stile di vita coinvolgendo quante più persone possibili”, aggiunge Lambusta.

“Sono sempre stato convinto di una cosa: per essere un buon trader e ottenere guadagni sui mercati in modo costante, bisogna studiare. Ecco perché, dopo anni passati a operare mostrando i miei risultati, ho deciso di aprire Chinooky, una scuola rivoluzionaria che ha formato finora migliaia di trader. La società nasce nel 2018 con lo scopo di fornire gli strumenti per capire il mercato e i suoi movimenti, anche per evitare di cadere nelle trappole dei finti traders e dei sedicenti guru che infestano questo settore. Tra corsi e private coaching, Chinooky ha cambiato la vita a più di 2.000 trader solo in Italia”.

L’Accademia di trading offre quattro tipologie di corsi. Road to 100k Standard and Road to 150kStandard, essenziali per iniziare a fare trading attraverso la metodologia di Chinooky basata sull’analisi volumetrica. C’è anche Road to 150k Lavoratori Edition, un percorso formativo studiato su misura per lavoratori, studenti o chiunque abbia del tempo limitato per stare davanti ai grafici.

E poi c’è Road to 250k, il vero fiore all’occhiello di Chinooky, che permette agli studenti di fare trading con un capitale messo a disposizione dalla scuola di Lambusta che ammonta a 250.000dollari. Si parte con MVP Trader, che permette di guadagnare sui mercati finanziari regolamentati puntando contro il mercato, grazie all’analisi volumetrica. Durante il percorso, è garantito il supporto costante dei trader e formatori di Chinooky, che mostrano anche le proprie operazioni live, ovviamente emulabili dagli studenti. In più, si ha l’accesso al nuovo esclusivo S&P Trader’s Club, la nuova chat con segnali esclusivi riservati agli studenti di Chinooky.

Perché S&P Trader’s Club è così innovativo ce lo spiega sempre Gianluca “Sono o indicate operazioni con il solo e unico scopo di applicare nella pratica i concetti teorici spiegati nei video-corsi. Il senso della chat dei segnali è quello di far comprendere ai nostri studenti la nostra filosofia, rendendoli con il tempo autonomi nella scelta e indipendenti dalla chat stessa”.

In più, l’S&P Trader’s Club di Chinooky è diverso da qualsiasi altro servizio di segnali per cinque motivi:

• in caso di mancato profitto, è gratis, ovvero il trader è esente da qualunque pagamento per il suo utilizzo

• si fa trading con capitali offerti da Chinooky

• è supportata da video-corsi che renderanno il trader indipendente dalla chat

• replica tutte le operazioni che Lambusta fa con soldi propri

• è possibile vedere qualsiasi operazione aperta dal volumetrista finanziario in qualunque momento della giornata

Tutto il percorso formativo di Chinooky si basa sull’analisi volumetrica, punto di forza di Gianluca Lambusta. L’analisi volumetrica è un metodo di trading basato sui volumi, quindi, sul numero di contratti tra chi acquista e chi vende un determinato titolo. Per esperienza personale di Lambusta, è la metodologia più efficace sia nel breve sia nel lungo periodo tra quelle disponibili.

Attraverso l’utilizzo dell’analisi volumetrica, si può esaminare il numero di azioni o di contratti di un asset scambiati in un determinato periodo per prevedere in quale direzione si muoverà il prezzo. Non per niente, l’analisi del volume è utilizzata anche dagli analisti tecnici come uno dei tanti fattori a supporto delle loro decisioni di trading.

“L’ho scoperta e l’ho iniziata a studiare nel 2013. Visti i risultati, è diventata il mio modus operandi dal 2015, permettendomi di raggiungere prima l’indipendenza economica che cercavo e poi la libertà finanziaria che sognavo. Dal 2020 insegno analisi volumetrica nei corsi di trading di Chinooky. E sono così sicuro dell’efficacia di questo metodo che fornisco a ogni corsista i capitali per operare”.

https://chinooky.com/