CHiQ debutta alla Coppa del Mondo FIS di salto con gli sci 2023

Dicembre 11, 2023

BERLINO, 11 dicembre 2023 /PRNewswire/ — Il 9 dicembre la città di Klingenthal, in Germania, ha ospitato la Coppa del Mondo FIS maschile di salto con gli sci e ha richiamato i maggiori talenti dello sci internazionale, che hanno dimostrato tutto il loro coraggio e innovazione. CHiQ, il brand alto di gamma di Changhong rinomato per i suoi elettrodomestici smart, ha preso parte all’evento con un debutto storico. La gara di salto con gli sci è stata trasmessa in TV e dai media online in Germania, Italia, Polonia e altre regioni. CHiQ ha seguito la tanto attesa competizione sciistica insieme a migliaia di spettatori!

A novembre CHiQ è diventato il fornitore ufficiale della Federazione Tedesca di Sci (DSV) e ha annunciato la collaborazione con la Coppa del Mondo FIS di salto con gli sci. CHiQ ha presentato la famosa sciatrice tedesca e campionessa della Coppa del Mondo di sci, Viktoria Rebensburg, come propria ambasciatrice del marchio. La nuovissima tagline di CHiQ, “Smart With Style” (Smart con stile), era esposta in tutta evidenza sul luogo dell’evento, per riflettere la fusione tra intelligenza e stile che caratterizza il brand.

Jared Yang, CEO di CHiQ Europe Electric S.r.o., ha dichiarato: “Con la sponsorizzazione della Coppa del Mondo FIS di sci, CHiQ debutta in un nuovo settore dello sport e si impegna ad affrontare le sfide e a cercare l’innovazione al fianco degli atleti. CHiQ punta a espandere la sua presenza globale nel marketing sportivo e ad aumentare le connessioni con i consumatori internazionali”.

In qualità di marchio in ascesa nel mercato globale degli elettrodomestici smart, i frigoriferi CHiQ e gli altri prodotti dell’azienda sono perfettamente in linea con gli eventi sul ghiaccio e sulla neve. I televisori del brand, rinomati per la qualità superiore dell’immagine, la tecnologia MEMC e l’elevata frequenza di aggiornamento, offrono agli spettatori una miglior esperienza di azione ad alta velocità e di natura dinamica.

CHiQ attualmente offre una vasta gamma di prodotti, tra cui TV, frigoriferi, condizionatori, lavatrici e monitor. Le sue attività si estendono in oltre 40 paesi e regioni nel mondo. Ora i prodotti CHiQ possono essere acquistati presso numerosi canali di vendita fisici importanti e oltre 30 piattaforme di e-commerce di primo piano in Europa, nel sud-est asiatico e in altre aree. Con una acuta comprensione dei trend di mercato, CHiQ ha lanciato una linea di prodotti che coniuga convenienza e innovazione tecnologica. Nel mese di dicembre, CHiQ ha presentato in Europa la lavatrice Space Pro di Classe A, un prodotto che vanta una maggior efficienza energetica, il 20% in più rispetto ai modelli standard. Questo lancio rispecchia la tendenza verso gli elettrodomestici a basso consumo e riflette la domanda dei consumatori, che desiderano opzioni più attente all’ambiente.

Gli elettrodomestici CHiQ sono sempre in vetta alle classifiche dei prodotti più venduti su Amazon in Germania e in Francia e si sono piazzati ripetutamente al primo posto anche nelle vendite per la categoria TV su Shopee, la principale piattaforma di e-commerce dell’Indonesia. In Australia, CHiQ è stata insignita del premio “Frigoriferi più apprezzati dai consumatori” di Canstar Blue e del riconoscimento “Premio di alta onorificenza per la miglior marca di congelatori” di Finder.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2297329/CHiQ_Debuts_at_FIS_Ski_Jumping_World_Cup_2023.jpg

