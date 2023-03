Cibor TV- NIAF

Marzo 1, 2023

(Adnkronos) – (Washington, D.C., 1 marzo, 2023) La Piattaforma TV Streaming CiborTV, nata per la promozione di contenuti televisivi “made in Italy” e la fruizione della programmazione televisiva italiana “on web” all’estero, ed il National Italian American Foundation (NIAF) un’organizzazione non-profit e apartitica che promuove la cultura e la tradizione italiana negli Stati Uniti sono liete di annunciare oggi di aver siglato una partnership strategica.

L’accordo lega due forze al servizio della comunità italo americana, mettendo insieme la piattaforma TV che ha per mission diventare il punto di collegamento televisivo tra Italia e comunità italo americana e una delle organizzazioni italo americane più iconiche, il cui marchio è riconosciuto ed apprezzato ovunque.

Il ruolo del Niaf all’interno della comunità italo americana nasce della sua abilità di rappresentare oltre 20 milioni di cittadini italo americani che vivono negli Stati Uniti e di mantenere vivo il loro patrimonio storico e culturale. Grazie a questa collaborazione la Piattaforma TV Streaming CiborTV fortifica la sua presenza all’interno della comunità aumentando l’audience della sua proposta televisiva costituita da contenuti video dedicati al territorio, alla cultura ed alla tradizione italiana in esclusiva, da una selezione di oltre 300 canali televisivi italiani online nonché, attraverso il partenariato con “196Sports”, dalla visione di oltre 1100 partite dell’intero campionato di Lega Pro.

L’accordo prevede uno sconto, del 20%, per i soci NIAF sul prezzo d’acquisto del decoder CiborTV Box e uno sconto, del 10%, sui prodotti in vendita sul nuovo portale, Just Italy Store.

Quest’ultimo è parte integrante del nuovo programma di cucina True Italian Cuisine, prodotto e diretto da CiborTV e visibile sul canale del decoder Just Italy Channel, che traduce attraverso una conduzione veloce e divertente, la passione italiana per le ricette della propria tradizione in una lingua godibile all’utenza italo americana.

Francesco Rizzo Marullo, vicepresidente per gli Stati Uniti ed il Canada, ha così commentato l’accordo di partenariato raggiunto: “Siamo lieti di dare inizio a questa partnership con un’organizzazione così importante e rilevante come il NIAF. L’accordo rappresenta un passo significativo per CiborTV grazie al quale puntiamo a rafforzare la nostra presenza all’interno della comunità italo americana ed accrescere la visibilità dei prodotti. Il ruolo della NIAF all’interno della comunità italo americana, il riconoscimento del marchio e l’approccio collaborativo ben si sposano con la filosofia CiborTV. Sin dal primo incontro con Robert Allegrini, presidente del NIAF, ci siamo trovati in perfetta sintonia condividendo idee e progetti che mi auguro andremo a realizzare nell’immediato futuro. Siamo molto orgogliosi di essere stati scelti dal NIAF e non vediamo l’ora di iniziare a lavorare insieme”.

