“Cinema e web”: si riparte da Venezia nel segno di E-Novation e soft power

(Adnkronos) – Venezia, 3 settembre 2024 – Con il Festival di Venezia riprendono le attività di Networking e Netreputation della Fondazione E-Novation che ripropone il format “Cinema e Web” per la ottava edizione, la prima da Chioggia. “Chioggia è nella Laguna di Venezia di fronte al Lido, è un borgo bellissimo che merita di essere conosciuto di più e di ospitare un confronto internazionale attraendo Amici e turisti nell’altissima stagione del Festival in laguna” – spiega Massimo Lucidipresidente della Fondazione e poliedrico autore del format che sarà affiancato nella presentazione dall’attrice Sarah Biacchi. “Venezia non solo in occasione del Festival fa i conti con l’over tourism; e in questi giorni a dettare l’agenda del Cinema sono i tappeti rossi veri ma pure quelli farlocchi dei social e purtroppo non i temi, le riflessioni pacate, le emozioni della settima Arte. Occorrono spazi di riflessione e di approfondimento specie per imprenditori e professionisti che apprezzano le capacità di visione del Cinema. E questo format vuole essere il nostro contributo”.

In effetti, l’edizione 2024 di #cinemaeweb apre con un’immagine fortissima. A cena, a Chioggia con Monsignor Dario Enrico Viganò, responsabile Cultura del Giubileo 2025, la Fondazione realizza un incontro molto particolare, pregno di arte e cultura internazionale: Marianne Boesky gallerista d’arte newyorkese al fianco del collega russo, basato a Pietrasanta, Emelian Zakharov. Inviti molto mirati ed evocativi di un dialogo di pace tenuto in piedi grazie al confronto sulla Bellezza, sulla sensibilità artistica, fortemente sostenuto dall’imprenditore e filantropo Armando Lanza che nella Fondazione E-novation riveste anche il delicato ruolo di Presidente della Italian Excellence Delegation. La Fondazione E-novation realizza infatti a Washington DC da 11 anni il Premio Eccellenza Italiana e ha un rapporto forte e consolidato con esponenti della cultura e dell’economia oltre Oceano.

Giovanni Sabetti, che oltre l’impegno d’impresa è nel board pure di una Fondazione americana, spiega: “quello che piace di questi format della Fondazione e che intendiamo sostenere, sono proprio quelli centrati al dialogo e alla condivisione delle opportunità, viatico per la costruzione di una società nuova all’insegna della pace e dello sviluppo economico e lo sviluppo integrale della persona umana che è lo scopo comune del nostro impegno sociale”. Gli fa eco Ugo Biacchi collezionista e mercante d’arte direttore generale di Towards the Sun e rappresentante di Hotel des Ventes de Monte Carlo: “l’impegno per il quale siamo qui è ribadire la cultura della Bellezza che è armonia nel mondo, dialogo tra le culture, rispetto della persona umana e Speranza per i giovani. Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte”.

“#Cinemaeweb quest’anno esprime tutta la forza delle proprie idee, ma a Chioggia assume anche il sapore di una sfida di marketing territoriale vincente grazie alla squadra messa in campo dalla Fondazione E-novation con dei giovani imprenditori visionari come Marco Boscolo Nale che ha saputo coinvolgere la Famiglia proprietaria del Centro Astoria e l’amica Sonia Boscolo proprietaria dell’hotel Mediterraneo che hanno offerto accoglienza al composito gruppo di imprenditori, professionisti, giornalisti, influencer raccolti attorno all’idea del confronto tra Cinema e Web nella nostra società.

Il luogo del confronto sarà per i dibattiti la Sala Lampadari del Palazzo Municipale di Chioggia. Hanno aderito tra gli altri il prof. Ugo De Tullio che parlerà di Cinema e intelligenza artificiale; Carlotta del Bianco che presenta il modello di sviluppo civile del turismo che ogni anno testimonia a Firenze con Life Beyond Tourism in un dibattito a più voci, tra cui Leopoldo Rizzi Presidente della Magnifica Comunità di Val di Fassa, l’attrice Valeria Vaiano, l’imprenditore digitale Gianfranco Caroli e il Presidente nazionale della FERPI Filippo Nani. Monsignor Dario Edoardo Viganò che conosce molto e bene il festival quale critico cinematografico e racconterà il caso della San Paolo Film dove “Digitalizzare” significa recuperare, “Fare Memoria”. Atteso l’intervento del prof. Marco Pugliese fondatore del think tank Open Industria, di Cristina Gessi imprenditrice di successo di Matera, Davide Spitale di Alzarating, di Flavio Mazzolatti presidente del Club Amici del Made in Italy in partenza per gli Stati Uniti con la Fondazione.

Un ruolo spetta sempre ai giovani di E-novation che tornano a Venezia perché per promuovere la Cultura della Vita occorre trovare tutte le forme di dialogo possibili tra le generazioni e i Social. L’Educazione, lo Sport, la Salute sono fattori fondamentali per la crescita della persona umana e sono i temi propri di Bellessere & Faiplay portati avanti dal trainer Andrea Miccio, dall’atleta e modello Giovanni Casale e dal personal trainer e startupper di successo Lorenzo Borello con il brand di abbigliamento sportivo “Nuifit”, che si sta distinguendo per semplicità ed autenticità.

