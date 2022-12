Cinzia Valente, Da Uomini a Dèi: l’autrice del Bestseller Progettazione Aurea inaugura la mostra con il patrocinio del Comune di Milano

Dicembre 19, 2022

(Adnkronos) – Milano, 19.12.2022 – Il 6 gennaio 2023 avrà luogo l’inaugurazione della mostra esperienziale dal titolo “Da Uomini a Dèi”. L’artista è Cinzia Valente, autrice del bestseller “Progettazione Aurea. Teoria e Pratica Della Bellezza Universale” (Bruno Editore). La filosofia e le tecniche descritte nel libro si esprimono, questa volta, attraverso il linguaggio artistico dei dipinti a olio accompagnati da poesia e musica. L’esposizione ha ottenuto il patrocinio del Comune di Milano e sarà ospitata nello spazio dell’Ex Fornace (Alzaia Naviglio Pavese, 16) dal 6 al 15 gennaio 2023, dopo una giornata di press preview.

“In questi ultimi anni ho visto tanti amici smarrirsi e perdere la connessione con la propria parte più intima. Questo mi ha fatto pensare che offrire le mie opere auree, di profonda risonanza con la Natura, poteva essere un bel modo per aiutare a ritrovare una bussola interiore” afferma l’autrice. “L’intero percorso è strutturato perché l’osservatore possa creare un personale dialogo con le immagini e, idealmente, ristabilire quello con la propria parte spirituale”.

Le opere esposte sono realizzate con oli e pigmenti naturali e dipinte dall’artista in momenti di profonda meditazione. Per agevolare l’interazione con i soggetti si potranno ascoltare particolari interpretazioni poetiche ispirate dalle opere stesse. A completare la magia, la musica di accompagnamento sarà generata direttamente dalle piante, “vere e proprie espressioni di grazia, cooperazione e armonia” come le definisce l’artista.

“Da Uomini a Dèi racconta una storia, un sempre attuale viaggio dell’Eroe: dall’incoscienza al risveglio, fino all’incontro con sé stessi e alla comprensione profonda di essere parte di un tutto più grande, che vale la pena integrare. Così racconto un’avventura evolutiva, attraverso tappe che man mano si fanno più luminose, restando sempre nella bellezza universale, quella che allinea i cuori e accorda gli strumenti”.

“È sicuramente un evento raro che questi concetti vengano spiegati scientificamente a una mostra d’arte. In questo caso sarà possibile grazie all’intervento degli autorevoli relatori che prenderanno parte all’evento” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Con questa mostra l’artista ha deciso di realizzare un’esperienza innovativa e fuori dagli schemi, con l’obiettivo di avvicinare l’Uomo alla Natura, tema oggi centrale, e riscoprire i benefici di questa funzionale interazione”.

“Sono passati quasi tre anni dalla pubblicazione del mio libro con la Bruno Editore e questo percorso ne è il risultato diretto. I concetti racchiusi all’interno del manuale si possono ritrovare nell’esperienza della mostra: nei quadri, realizzati interamente in rapporto aureo, nella musica, trasdotta dalle piante, e nel particolare uso dei colori” conclude l’artista. “Aver avuto modo di pubblicare con una casa editrice così valida mi ha dato la possibilità di entrare in contatto con persone affini alla mia filosofia e con le quali realizzare nuovi progetti, sempre aurei sotto tutti gli aspetti”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:https://amzn.to/3aM9F6I

Cinzia Valente è un’artista creativa e poliedrica. Ideatrice di Progettazione Aurea, una tecnica che permette di utilizzare le geometrie e i rapporti della natura, con la stessa logica funzionale, in qualsiasi progetto.

Ha studiato erboristeria, architettura, bioenergetica, counseling, problem solving e tutto ciò che possa servire a comprendere meglio il meccanismo di simbiosi tra l’uomo e la natura. Anche per questo riesce a vedere ed esprimere la proporzione aurea con tanta naturalezza. Ricercare ed esprimere la bellezza universale è per lei una missione, la riporta con costanza sia nella creazione di ambienti e oggetti che nelle sue opere pittoriche. Sito web: https://pigrecophi.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 30 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it