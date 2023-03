Cisco Future of Work Week 21-24 marzo, Milano

Marzo 21, 2023

(Milano, 21 marzo 2023) – Nastri di partenza per la prima edizione dell’Iniziativa promossa e organizzata da Cisco Italia

Milano, 21 marzo 2023 – Ha preso il via questa mattina a Milano presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli la prima edizione di “Future of Work Week”, iniziativa con cui Cisco, in collaborazione con il proprio ecosistema, affronterà i vari aspetti legati alla tematica del Futuro del Lavoro. Quattro giornate, da oggi fino a venerdì 24 marzo, articolate intorno a convegni, dibattiti e appuntamenti in diversi punti della città, a cui prenderanno parte personaggi di spicco di varia estrazione.

A Gianmatteo Manghi, Amministratore Delegato di Cisco Italia, e a Michele Dalmazzoni, Direttore della Divisione Collaboration Sud Europa & Future of Work Leader Italy, il compito di tagliare il nastro e introdurre i lavori di una manifestazione che si preannuncia ricca di interesse.

Dopo i saluti istituzionali di Layla Pavone, Coordinatrice Board Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale del Comune di Milano, a cui è seguito un intervento di Mariano Corso, Responsabile Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, il primo appuntamento della manifestazione sarà la Tavola Rotonda dal titolo “Luoghi, persone, tecnologia… cosa succede quando il futuro del lavoro non è più quello di una volta?”, con Barbara Cominelli, CEO JLL Italy, Pierluigi Dialuce, Senior Director – Group Head of People Tech & Change management, Intesa Sanpaolo e Gianmatteo Manghi, Amministratore Delegato Cisco Italia.

Chiuderanno i lavori della mattinata di martedì il Neuroscienziato e CEO di Strobilo Andrea Bariselli, che racconterà come sia possibile, sfruttando le nuove tecnologie e le neuroscienze, comprendere il sottile legame tra noi esseri umani e l’ambiente che ci circonda, trovando strumenti utili a ridisegnare gli spazi che abitiamo.

PERSONE, TECNOLOGIA, SPAZI DI LAVORO sono i tre filoni che scandiranno gli appuntamenti della settimana e che per la prima volta verranno approfonditi con la collaborazione degli stessi partner Cisco.

Già nella prima giornata della manifestazione avranno luogo tre workshop dedicati ciascuno a un argomento diverso:

PERSONE, in collaborazione Logotel. Sfide e prospettive per far lavorare al meglio le persone in contesti ibridi e collaborativi, a partire dalla dimensione sociale delle organizzazioni. Per sviluppare nuove modalità di lavoro che generino senso di appartenenza, engagement e percorsi di apprendimento non convenzionali.

TECNOLOGIA, in collaborazione con Signify. Soluzioni avanzate di connettività, piattaforme di collaboration, sistemi IoT applicati agli Uffici, cybersicurezza, Artificial Intelligence: tutto questo è possibile grazie alla tecnologia che abilita il futuro del lavoro.

SPAZI DI LAVORO, in collaborazione con Shure e JLL. Gli uffici stanno cambiando, si trasformano da luogo di svolgimento di compiti a luoghi di aggregazione e si concentrano maggiormente sul benessere delle persone e dell’ambiente.

Da segnalare, nella stessa giornata, anche gli interventi di Angelo Fienga, Director Sustainable Solutions, Cisco EMEA, intitolato “The Future of Work: abilitatore della sostenibilità” e di Gianpaolo Barozzi, Cisco Purpose Innovation Lead, intitolato “Venywhere: The Future of Work Living Lab” a cui seguirà l’incontro pomeridiano con Silvia Zanella – manager, autrice, Linkedin Top Voice Lavoro – intitolato “Un nuovo futuro del lavoro sta per nascere: speriamo che sia femmina”.

Mercoledì 22 marzo presso il Lutech Campus è invece in programma “The future of work: more collaborative, more automated, more hybrid”. Come dobbiamo immaginarci gli spazi lavorativi del futuro? Come creare uffici “a valore aggiunto”, che offrano esperienze di collaborazione e automazione intelligenti?

Altrettanto interessanti i tre incontri messi a calendario giovedì 23 marzo presso il Talent Garden Isola e intitolati rispettivamente “Trascorri una giornata nel Campus di Talent Garden”, “Esplora le sfide del lavoro agile”, “Ascolta corporate, startup e freelance a confronto”.

Nella sessione pomeridiana sempre di giovedì 23 avrà luogo invece “Cisco Immersive Experience: scenari di lavoro ibrido” presso il Cisco Cybersecurity Co-Innovation Center e presso il Maticmind Experience Center. Un evento, questo, organizzato in contemporanea in due luoghi diversi, dove poter vivere e analizzare i numerosi scenari di lavoro utilizzando le tecnologie di ultima generazione.

Venerdì 24, infine, la chiusura dei lavori. Il Cisco Cybersecurity Co-Innovation Center sarà teatro di un workshop interno conclusivo organizzato in collaborazione con Logotel, per esplorare possibili scenari e per affrontare le nuove sfide del futuro del lavoro con una prospettiva tutta People Centered.

Per ulteriori informazioni e registrarti ai diversi appuntamenti clicca qui.

