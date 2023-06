Cisco ha una nuova visione per semplificare il networking e connettere in modo sicuro il mondo

Giugno 8, 2023

In sintesi

• La visione dell’azienda per Cisco Networking Cloud creerà una piattaforma di gestione della rete che offre un’esperienza più semplice, così da aiutare i clienti ad accedere a tutti i prodotti di networking Cisco e a gestirli con un singolo strumento

• Tra le innovazioni presentate a Cisco Live si segnalano l’accesso Single Sign-On (SSO), un repository/exchange per le API, soluzioni di networking per il data center sostenibili e una più ampia network assurance con Cisco ThousandEyes

• Cisco Networking Cloud semplificherà enormemente la gestione IT, con un portfolio di switch Cisco Catalyst più flessibile, maggiore visibilità sull’aspetto elettrico e sui consumi energetici nel data center e nuovi modelli data center che sfruttano l’AI per offrire agli operatori di rete migliori prestazioni e più visibilità.

Cisco Live – 8 giugno 2023 – La missione di Cisco è semplificare l’IT e per questo oggi l’azienda ha presentato la sua visione per Cisco Networking Cloud, che punta a realizzare un’esperienza di gestione delle piattaforme integrata per modelli operativi on-premise e in cloud.

Un futuro migliore per clienti e partner Cisco

Gestire le reti in un’era in cui si connette tutto e tutti sono connessi è difficile. Secondo il report Cisco State of Global Innovation, l’85% dei professionisti IT dichiara che la semplicità nei sistemi IT è preziosa. La semplicità diventa ancora più importante con l’evoluzione di cloud, IoT, Wi-Fi + 5G, AI/ML e security: con così tante tecnologie e applicazioni che convergono, può diventare difficile offrire un’esperienza d’uso uniforme e unificata, che si lavori in ufficio, da casa o in movimento.

Un’esperienza IT semplificata influenza positivamente la soddisfazione del cliente e la fedeltà dei propri dipendenti, ed è un fattore di differenziazione competitiva. Cisco ha ben presente le difficoltà che nascono dalla frammentazione, dalla mancanza di visibilità, dalle minacce di sicurezza, dal troppo tempo da dedicare alle attività di integrazione: tutti elementi che ostacolano la capacità di offrire esperienze migliori. L’azienda, inoltre, è consapevole del fatto che il percorso per la semplificazione si definisce in base agli obiettivi di business di ogni operatore, alle sue esigenze funzionali e al modello di consumo preferito.

Per questo, Cisco vuole andare incontro ai suoi clienti esattamente dove si trovano in termini di esigenze IT: che si tratti di soddisfare le necessità di casi d’uso che richiedono l’erogazione on-premise, casi abilitati dal cloud o da qualsiasi combinazione delle due modalità.

La visione per Cisco Networking Cloud

Per creare questa esperienza semplificata, Cisco ha lavorato per creare un’esperienza d’uso per la piattaforma di gestione della rete più semplice, che aiuti i clienti ad accedere facilmente alle diverse piattaforme e a potersi occupare di tutti i prodotti di networking Cisco con un unico strumento.

Sfruttando l’automazione cloud-driven, ricchi insight sulla rete e la capacità di innovazione di un ampio ecosistema di partner – Cisco Networking Cloud potrà accelerare la creazione di esperienze unificate e produrre risultati di business misurabili.

“Oggi presentiamo la nostra visione e i primi passi di un percorso che eliminerà la complessità dal networking e permetterà di connettere in modo sicuro il mondo” ha dichiarato Jonathan Davidson, Executive Vice President and General Manager, Cisco Networking. “Solo Cisco ha l’offerta, l’esperienza e l’ecosistema di partner necessari per far convergere campus e branch, data center, computing, IoT, SD- WAN e per ottimizzare i risultati, usando una sola piattaforma di rete con cui offrire esperienze unificate”.

Dalla visione al valore: le innovazioni presentate oggi

Come primo passo, Cisco da oggi introduce nella sua offerta di prodotti di networking una serie di nuovi componenti che aumenteranno la semplicità operativa, l’efficienza e l’affidabilità.

• Single Sign-On (SSO) che semplifica l’accesso alle varie piattaforme di networking Cisco

• API key exchange/repository che, quando associato al SSO, facilita la connessione e lo scambio di dati tra le piattaforme di networking Cisco, usando l’automazione per ridurre le interferenze e le possibilità di errore.

• Navigazione cross-platform per rendere più fluido muoversi tra le piattaforme di networking Cisco

• Interfaccia utente comune per le piattaforme di networking Cisco, che rende più uniforme e comodo l’utilizzo di tutte le funzioni operative del cliente

Inoltre, per elevare il potenziale della rete con assurance end-to-end e maggiori capacità di monitoraggio del cloud, Cisco introduce:

• Cisco ThousandEyes per network assurance end-to-end su qualsiasi rete: ThousandEyes offre una maggiore visibilità, insight automatizzati e fluidità dei flussi di lavoro per esperienze che si svolgono su qualsiasi rete – on-premise, su internet, nel cloud. Tra le innovazioni vi sono:

o maggiore visibilità su reti internet e cloud con nuovi vantage point per Meraki MX e device Webex Room OS;

o capacità di ottenere più rapidamente informazioni sugli incidenti che hanno impatto sulle esperienze digitali, con funzionalità di Event Detection automatizzate e con una visibilità senza precedenti sulle connessioni AWS, per migliorare le capacità di risoluzione dei problemi;

o flussi di lavoro fluidi con un’implementazione semplificata di ThousandEyes con Cisco Secure Client, che si aggiunte al già ricco set di integrazioni di ecosistema di ThousandEyes, che include anche l’esportazione dei dati via Open Telemetry.

• Monitoraggio cloud per Catalyst che permette di vedere i device Catalyst, gestirli e risolvere eventuali problemi: sono state introdotte delle migliorie nella dashboard Meraki per supportare nuove funzionalità per gli switch Catalyst, tra cui una vista CLI, image management, troubleshooting evoluto.

In aggiunta, per facilitare l’operatività, Cisco propone uno portfolio Cisco Catalyst più semplice, prevedibile e scalabile, offre una migliore visibilità sui consumi di elettricità e sull’impronta energetica del data center e nuovi modelli per networking data center basati su AI.

• Branding semplificato per il portfolio Cisco Catalyst: Cisco da oggi connette il potenziale e la flessibilità del marchio Catalyst in tutta la sua offerta di networking enterprise, con Catalyst Center (prima noto come DNA Center), Catalyst Software and Licensing (in passato DNA Software and Licensing), Catalyst Wireless, Catalyst Switching, Catalyst Routing e Catalyst SD-WAN (prima noti come Cisco SD-Wan o Viptela SD-WAN)

• Nuovo modello di consumo per Cisco Catalyst SD-WAN: con Cisco Catalyst SD-WAN fornito in cloud, i clienti possono ora consumare servizi SD-WAN come fossero una utility, con un modello di sottoscrizione flessibile. I clienti possono semplicemente acquistare il tutto e ottenere software e servizi SD-WAN pronti nel giro di pochi minuti. Cisco sarà responsabile della gestione della fornitura sottostante della soluzione di automazione fabric SD-WAN, con un ciclo di sviluppo e di gestione zero-touch.

• Opzioni di licenza più semplici, che a partire dagli switch Cisco Catalyst offrono un’unica sottoscrizione per supporto hardware e software, semplificando le attività di acquisto e rinnovo

• Networking sostenibile dal punto di vista energetico per l’infrastruttura Data Center: grazie a nuove integrazioni per il networking data center Cisco e per Nexus Dashboard, i clienti potranno ottenere informazioni in tempo reale e storicizzate sui consumi di elettricità di tutte le apparecchiature IT nei loro data center, e stimare l’impronta energetica della loro operatività data center

• AI Data Center Blueprint for Networking: sfruttando l’esperienza sin qui fatta con le implementazioni realizzate presso i clienti, il modello di rete data center AI/ML Cisco offrirà una nuova e collaudata soluzione per l’high performance computing, migrazioni da InfiniBand a Ethernet e fabric Machine Learning su larga scala. La visibilità sui carichi di lavoro AI tramite Cisco Nexus Dashboard e i modelli di automazione permettono ai clienti di soddisfare l’esigenza di potersi garantire specifiche caratteristiche di performance di rete, come il load-balacing deterministico, la trasmissione line-rate, il congestion management e caratteristiche no-drop nelle loro implementazioni Cisco Nexus 9000 e NX-OS.

