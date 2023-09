Cisco Secure Application: più sicurezza per le applicazioni cloud native e ibride

Settembre 14, 2023

(Adnkronos) – Basata sulla piattaforma Full-Stack Observability, Cisco Secure Application fornisce alle aziende analisi approfondite sui rischi aziendali per favorire una migliore definizione delle priorità, rispondere in tempo reale ai rischi di sicurezza che incidono sulle entrate e ridurre i profili di rischio generali dell’azienda

In evidenza:

•Da poco disponibile per la piattaforma Cisco Full-Stack Observability, Cisco Secure Application permette alle aziende di proteggere lo sviluppo e l’implementazione di applicazioni cloud native con una maggiore collaborazione tra i team che si occupano delle applicazioni e quelli che si occupano della sicurezza.

•Collega il contesto aziendale con i dati sulla sicurezza, unendo i dati relativi alle prestazioni delle applicazioni con le informazioni sulla sicurezza fornite dai prodotti di sicurezza Cisco.

•Grazie all’esclusiva offerta Cisco, la funzionalità di business risk observability permette ai professionisti IT di identificare, valutare e dare priorità ai rischi e di risolvere i problemi di sicurezza delle applicazioni in base al potenziale impatto sull’azienda.

Milano, 14 settembre 2023 — Gestire in maniera più sicura le applicazioni cloud sia native che ibride da ora in poi è possibile grazie alla nuova disponibilità offerta da Cisco Secure Application all’interno della piattaforma Cisco Full-Stack Observability. Nell’offrire esperienze digitali continuative, i team IT hanno infatti riscontrato la crescente necessità di passare ad applicazioni moderne e distribuite, ma secondo un recente studio Cisco, il 92% dei tecnologi globali ammette che la spinta a innovare rapidamente unita alla necessità di rispondere alle mutevoli esigenze dei clienti hanno inficiato la sicurezza delle applicazioni durante lo sviluppo del software.

Ciò ha esposto le aziende a una maggiore vulnerabilità con superfici di attacco più ampie e lacune nel livello di sicurezza delle applicazioni, causate da team isolati che fanno fatica a ottenere visibilità e il giusto contesto aziendale per stabilire le priorità necessarie. Di conseguenza le aziende hanno registrato una crescita esponenziale di incidenti di sicurezza nell’ambiente moderno che ha messo a repentaglio la loro reputazione che – peggio ancora – i dati dei clienti.

Ecco la soluzione…

La nuova offerta Cisco Secure Application – ora disponibile sulla piattaforma Full-Stack Observability di Cisco – offre invece ai clienti una maggiore visibilità e analisi approfondite del rischio aziendale negli ambienti cloud, e allo stesso tempo consente loro di definire meglio le priorità e di reagire in tempo reale ai possibili attacchi per la sicurezza che incidono su profitti e reputazione, riducendo i profili di rischio complessivi dell’azienda.

Nel dettaglio…

Cisco Secure Application si integra con i prodotti di sicurezza Cisco e consente ai clienti di:

•Individuare i problemi di sicurezza in tutte le entità applicative, compresi i servizi, i carichi di lavoro, i pod, i container e le transazioni aziendali, e isolarli rapidamente.

•Dare priorità ai problemi in base a un punteggio di rischio aziendale che combina i dati sulle prestazioni delle applicazioni e il contesto dell’impatto aziendale di Cloud Native Application Observability di Cisco, identificando le transazioni aziendali che presentano i rischi maggiori.

•Accelerate i tempi di risposta agli incidenti di sicurezza con una procedura di correzione in tempo reale, completa di azioni prescrittive per dare priorità e risolvere le vulnerabilità di sicurezza di maggiore impatto.

“La sicurezza delle applicazioni è una priorità per le aziende, e le soluzioni tradizionali di scansione delle vulnerabilità non forniscono le informazioni di cui i team hanno bisogno”, ha dichiarato Ronak Desai, Senior Vice President e General Manager di Cisco Full-Stack Observability e AppDynamics. “La capacità di un’azienda di valutare rapidamente i rischi in base al potenziale impatto sul business, di allineare i team e di gestire le minacce dipende interamente dalla comprensione delle vulnerabilità esistenti, della gravità di tali rischi, della probabilità che vengano sfruttati e del rischio per il business di ciascun problema. L’osservabilità di tali rischi può aiutare i professionisti dell’IT a capire e a dare loro priorità, e ciò è possibile solo con Cisco. La disponibilità di Cisco Secure Application sulla piattaforma Cisco Full-Stack Observability conferma il nostro impegno volto a fornire ai clienti gli strumenti necessari per offrire esperienze digitali sicure e ineguagliabili in ambienti ibridi e multi-cloud”.

“Un’infrastruttura digitale di successo deve lavorare in modo integrato, non come un insieme di prodotti, fornitori e persone indipendenti. Ciò richiede che tutti i componenti – dal core all’edge e dalla rete alle applicazioni, dai sistemi on-premises ai servizi di comunicazione e cloud pubblico – lavorino come un tutt’uno per offrire le migliori esperienze digitali”, ha dichiarato Mark Leary, Research Director di IDC. “L’esperienza di Cisco negli ambienti ibridi e multi-cloud e la visibilità di tutto lo stack tecnologico permettono ai clienti di combinare l’osservabilità delle applicazioni, i dati di intelligence sulla sicurezza e l’osservabilità dei rischi di business, fornendo le informazioni di cui hanno bisogno per prendere decisioni strategiche in merito alla sicurezza delle applicazioni”.

La piattaforma Cisco Full-Stack Observability

La piattaforma Cisco Full-Stack Observability – una soluzione indipendente che sfrutta la potenza del portfolio di Cisco, è stata lanciata al Cisco Live US a giugno 2023. La piattaforma offre analisi sul contesto, correlati e predittivi che consentono ai clienti di risolvere rapidamente i problemi legati alle prestazioni e di ottimizzare le esperienze digitali, riducendo al minimo i rischi aziendali. Questa piattaforma estensibile, leader del settore, offre ai clienti un nuovo ecosistema di osservabilità che riunisce i dati provenienti da diversi ambiti, tra cui applicazioni, networking, infrastruttura multi-cloud, servizi cloud, sicurezza, endpoint, sostenibilità e fonti aziendali.

A proposito di Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) è il leader tecnologico mondiale che connette tutto in modo sicuro per rendere tutto possibile. Il nostro obiettivo è quello di creare un futuro inclusivo per tutti, aiutando i nostri clienti a reimmaginare le loro applicazioni, ad alimentare il lavoro ibrido, a proteggere le loro aziende, a trasformare le loro infrastrutture e a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità. Scopri di più sulla sezione italiana di EMEA Network e seguici su Twitter @CiscoItalia. Digitaliani: l’impegno Cisco per la Digitalizzazione del Paese.

Cisco e il logo Cisco sono marchi o marchi registrati di Cisco e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in altri Paesi. Un elenco dei marchi Cisco è disponibile all’indirizzo www.cisco.com/go/trademarks. I marchi di terze parti citati appartengono ai rispettivi proprietari. L’uso del termine partner non implica un rapporto di partnership tra Cisco e altre aziende.

