Cisco Webex sale a bordo di Audi

• Grazie alla collaborazione con Cariad e Harman, alcuni veicoli del marchio tedesco saranno dotati di funzionalità Webex Meetings

• Modalità di accesso semplice e possibilità di partecipare in video alle riunioni solo quando l’auto è ferma, per una totale sicurezza

• Maggiore flessibilità per i conducenti grazie a un’esperienza di collaborazione immersiva abilitata da Webex

Milano, 5 giugno 2023 — Cisco Webex sarà la prima applicazione di collaboration a salire a bordo dei modelli Audi. Grazie alla collaborazione con CARIAD, società software del Gruppo Volkswagen, e con HARMAN, filiale di Samsung, già dal prossimo mese di luglio Cisco Webex potrà essere installato sui seguenti modelli del marchio tedesco: A4, A5, Q5, A6, A7, A8, Q8 e-tron ed e-tron GT commercializzati in Europa, Stati Uniti, Canada, Messico e mercati internazionali.

Con l’affermarsi dell’hybrid work, l’ambiente di lavoro non è più circoscritto a un unico spazio o dispositivo. Le persone chiedono sempre più spesso modalità flessibili per svolgere la propria professione, e per questo hanno bisogno di soluzioni innovative e sicure.

“La nostra missione è trasformare l’auto connessa in un’estensione del luogo di lavoro ibrido”, ha dichiarato Jeetu Patel, EVP e GM, Security & Collaboration, Cisco. “La nostra collaborazione con produttori leader come Audi offrirà ai clienti un modo sicuro e continuativo per rimanere connessi ed essere produttivi indipendentemente da dove e come si lavora”.

Come funziona …

• Semplice configurazione: i conducenti possono scaricare l’App Webex dall’Application Store disponibile sul sistema di infotainment dei veicoli Audi, senza bisogno di un telefono per la configurazione. Lo store garantisce costantemente che le applicazioni presenti nel veicolo soddisfino i più elevati requisiti di sicurezza del Gruppo Volkswagen. Grazie a ciò, è possibile passare senza problemi da una riunione Webex sul proprio dispositivo a una riunione a bordo dell’auto.

• Funzionalità di sicurezza create ad hoc: grazie a funzionalità progettate in funzione della sicurezza, Webex entra in modalità solo audio quando l’auto è in movimento, in modo che il conducente partecipi alle riunioni senza distogliere lo sguardo dalla strada. Quando l’auto è in sosta è possibile partecipare in modalità video, visualizzando le persone e condividendo i contenuti.

• Riunioni potenziate dall’intelligenza artificiale: i conducenti potranno accedere alle funzioni AI integrate di Webex per la eliminazione del rumore e l’ottimizzazione della voce, senza suoni di sottofondo fastidiosi come il rumore della strada o di lavori in corso.

Cisco collabora con oltre 32.000 società di trasporto in 169 Paesi del mondo e possiede 25.000 brevetti in questo settore. La partnership con Audi, CARIAD e HARMAN fa parte del progetto Webex for Automobiles (qui il blog), che comprende Webex Meetings per Apple CarPlay e la collaborazione con case automobilistiche come Ford Motor Company e Mercedes-Benz.

“Siamo lieti di offrire ai clienti del Gruppo Volkswagen tutte le funzionalità di riunione di Webex, che rendono il lavoro ibrido più pratico e adattabile. Grazie al nostro nuovo Application Store, offriremo ai clienti una vasta gamma delle più popolari e indispensabili applicazioni, che collegheranno agevolmente l’auto con la loro vita digitale. Insieme ai nostri brand e partner del Gruppo Volkswagen, portiamo l’esperienza digitale in auto a un livello superiore, trasformando l’auto in un compagno intelligente”. – Dr. Riclef Schmidt-Clausen, SVP, Domain Intelligent Cockpit & Body, CARIAD

“Siamo entusiasti di collaborare con leader che condividono le nostre idee e che sono all’avanguardia nel settore tecnologico e automobilistico e di portare le funzionalità Webex all’interno delle auto supportando così i lavoratori ibridi. HARMAN Ignite Store consente agli sviluppatori di adattare facilmente i propri contenuti e servizi al settore automobilistico, garantendo al contempo che l’esperienza sia sicura e ottimizzata per l’ambiente del veicolo. Sono partnership come queste che trasformeranno l’esperienza all’interno dell’abitacolo offrendo esperienze di qualità e mantenendo i conducenti connessi a ciò che è importante”. – Albert Jordan, VP e GM dell’Automotive Applications Business Unit di HARMAN.

Chi è Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) è leader tecnologico mondiale che dal 1984 è il motore di Internet. Cisco stimola nuove possibilità re-immaginando le vostre applicazioni, proteggendo i vostri dati, trasformando la vostra infrastruttura e potenziando i vostri team per un futuro globale e inclusivo. Scopri di più sulla sezione italiana di EMEA Network e seguici su Twitter @CiscoItalia. Digitaliani: l’impegno Cisco per la Digitalizzazione del Paese.

Cisco e il logo Cisco sono marchi o marchi registrati di Cisco e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in altri Paesi. Un elenco dei marchi Cisco è disponibile all’indirizzo www.cisco.com/go/trademarks. I marchi di terze parti citati appartengono ai rispettivi proprietari. L’uso del termine partner non implica un rapporto di partnership tra Cisco e altre aziende.

Webex by Cisco

Webex è un fornitore leader di soluzioni di collaboration basate sul cloud, che comprendono meeting video, chiamate, messaggistica, eventi, polling, video asincrono e soluzioni di customer experience come contact center e dispositivi per la collaborazione purpose-built. La focalizzazione di Webex nell’offrire esperienze di collaborazione inclusive nutre la nostra innovazione, che sfrutta l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per eliminare le barriere geografiche, linguistiche, di personalità e di familiarità con la tecnologia. Le soluzioni sono supportate da sicurezza e privacy by design. Webex opera con le principali applicazioni business e di produttività del mondo, attraverso un’unica applicazione e un’unica interfaccia. Per saperne di più, visitare il sito webex.com.

Audi

In Audi America crediamo che il futuro sia elettrico. La nostra gamma di modelli americani sarà elettrificata al 30%, compresi i veicoli completamente elettrici e gli ibridi plug-in, entro il 2025, e a livello globale ci siamo impegnati a garantire la neutralità delle emissioni di CO2 entro il 2050. Nel 2020, Audi ha venduto 186.620 veicoli negli Stati Uniti e quest’anno, con l’arrivo di Audi e-tron GT e Audi Q4 e-tron completamente elettriche, guardiamo al nuovo capitolo del nostro viaggio per reinventare la mobilità premium. Per saperne di più su chi siamo e su come stiamo lavorando per creare un futuro più elettrico, innovativo e inclusivo, visitate audiusa.com o media.audiusa.com.

CARIAD

CARIAD è una società indipendente di software per autoveicoli del Gruppo Volkswagen che sta consolidando e ampliando ulteriormente le competenze software del Gruppo. L’azienda sta sviluppando lo stack tecnologico leader per l’industria automobilistica con la missione di rendere l’esperienza automobilistica più sicura, più sostenibile e più confortevole per le persone. Fondata nel 2020 con il nome di Car.Software Organization, CARIAD conta oggi più di 6.500 esperti in tutto il mondo che lavorano su una piattaforma software unificata per tutti i marchi del Gruppo Volkswagen, che comprende un sistema operativo, un’architettura unificata e un cloud automobilistico. L’azienda sta inoltre sviluppando funzioni digitali per il veicolo, inclusi i sistemi di assistenza alla guida, una piattaforma di infotainment standardizzata, funzioni software per il collegamento di propulsori, chassis e tecnologia di ricarica, nonché il nuovo ecosistema digitale e servizi digitali all’interno e intorno al veicolo. CARIAD ha centri di competenza software a Wolfsburg, Ingolstadt, nella regione di Stoccarda, Berlino e Monaco, tra le altre località, e lavora a stretto contatto con i team di sviluppo internazionale del Gruppo Volkswagen negli Stati Uniti e in Cina. Per ulteriori informazioni visita il sitohttps://cariad.technology.

HARMAN

HARMAN (harman.com) progetta e realizza soluzioni e prodotti – come sistemi per la connected car, prodotti audio e visual, soluzioni di Enterprise Automation e servizi connessi – per le case automobilistiche, gli utenti finali e le imprese di tutto il mondo. Con brand leader come AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® e Revel®, l’azienda è apprezzata dagli audiofili e dai musicisti in tutti gli spazi in cui questi si esibiscono, ovunque nel mondo. Sono oltre 50 milioni i veicoli attualmente equipaggiati con i sistemi audio e per la connected car di HARMAN. I servizi software dell’azienda sono alla base di miliardi di dispositivi mobile e sistemi connessi, integrati e sicuri su tutte le piattaforme, dall’ambito lavorativo a quello domestico, all’uso in auto, a quello mobile. HARMAN ha una forza-lavoro di circa 30.000 dipendenti tra America, Europa e Asia. Nel 2017, HARMAN è diventata una società completamente controllata da Samsung Electronics Co., Ltd.