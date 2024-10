Citrea raccoglie 14 milioni di dollari per espandere il Bitcoin oltre l’oro digitale

31 Ottobre 2024

Citrea per la prima volta trasforma i Bitcoin da riserva di valore passiva in asset attivo e programmabile con il lancio di una soluzione di livello secondario basata sulla tecnologia zero-knowledge.

GEORGE TOWN, Isole Cayman, 31 ottobre 2024 /PRNewswire/ — Citrea, la prima soluzione che consente di realizzare qualunque progetto fondato sui Bitcoin, oggi ha annunciato un round di finanziamento di serie A del valore di 14 milioni di dollari USA, guidato dal Founders Fund di Peter Thiel, con la partecipazione di Erik Voorhees, Balaji Srinivasan, Jameson Lopp, Maven11 e altri importanti investitori informali e di rischio. Citrea ha lanciato anche il suo esclusivo programma per sviluppatori, “Citrea Origins”, che riunnisce un gruppo selezionato di sviluppatori per la creazione di applicazioni su Citrea, l’unica piattaforma in grado di espandere la utility Bitcoin.

L’adozione globale dei Bitcoin ne ha consolidato il ruolo di “oro digitale”, ma il loro più ampio potenziale finanziario è rimasto inutilizzato per via della mancanza di una soluzione di scalabilità che ne mantenga i principi fondamentali. Questa lacuna ha costretto gli utenti a utilizzare i Bitcoin come riserva passiva di valore, oppure a fare affidamento su depositari per un utilizzo più ampio. Questa adozione indebolisce il ruolo dei Bitcoin nella finanza decentralizzata. In mancanza di una soluzione di scalabilità adeguata, Bitcoin rischia di perdere la propria rilevanza nella finanza decentralizzata e di diventare una rete obsoleta.

Citrea è la prima soluzione di scalabilità dei BTC che amplia l’utilità dei Bitcoin senza comprometterne la decentralizzazione o la sicurezza. Citrea potenzia le capacità del blockspace dei BTC con la tecnologia zero-knowledge e consente alla rete Bitcoin di supportare diverse applicazioni e piattaforme on-chain. Eliminando la necessità di intermediari, Citrea consente agli utenti di acquistare, prestare, prendere in prestito, utilizzare e fare leva con i BTC, il tutto in modo trustless, trasformando i Bitcoin da una riserva di valore passiva in uno strumento finanziario attivo.

“Citrea rappresenta una pietra miliare nella cronologia dell’evoluzione dei Bitcoin, ed è anche il primo investimento che abbiamo fatto nell’ecosistema dei Bitcoin”, ha affermato Joey Krug, Partner di Founders Fund. “Grazie al team più forte e al miglior design tecnico mai visto nello spazio L2 dei Bitcoin, la tecnologia 0→1 di Citrea consente rollup di tipo Ethereum per contratti intelligenti sui Bitcoin, in modo da minimizzare il trust”.

“Negli ultimi 18 mesi abbiamo realizzato l’infrastruttura che serve a Bitcoin per oltrepassare la semplice funzione di riserva di valore ed entrare in una nuova era di finanza decentralizzata supportata dai Bitcoin”, ha affermato Orkun Kilic, co-fondatore e amministratore delegato di Chainway Labs. “Citrea coniuga innovazioni crittografiche e rigore ingegneristico per trasformare questa visione in realtà. I Bitcoin non solo rendono possibile un’economia senza confini, ma costituiscono anche la base per un livello monetario resistente alla censura. La nostra missione è gettare le basi e l’ecosistema necessari per guidare l’iperbitcoinizzazione globale”.

Informazioni su Citrea

Citrea è il primo rollup che aumenta l’utilità dei BTC e attiva lo spazio di blocco dei Bitcoin per un nuovo ecosistema finanziario decentralizzato. La visione di Citrea è realizzare un’infrastruttura scalabile per il passaggio dei Bitcoin alla fase successiva: le fondamenta della finanza mondiale.

Informazioni su Chainway Labs

Chainway Labs, la società che ha creato Citrea, è stata fondata da quattro giovani informatici e imprenditori specializzati in Bitcoin, Ethereum e tecnologia zero knowledge.

