CIVIS s.p.a. dona due nuove apparecchiature tecnologicamente all’avanguardia alla Terapia Intensiva Pediatrica del Policlinico di Milano

Febbraio 23, 2024

(Adnkronos) – La società, leader in Italia nel settore della sicurezza privata, ha donato elettrodi combinati Sensor 84 e un ToF®Scan. Le due nuove apparecchiature ad alta tecnologia consentiranno di effettuare importanti valutazioni cliniche in maniera non invasiva, migliorando la qualità delle cure dei piccoli pazienti.

Milano, 23 febbraio 2024 CIVIS s.p.a. – società leader in Italia nel settore della sicurezza privata – ha scelto di dare il proprio contributo fattivo e tangibile nel sostegno al proprio territorio, donando alla Terapia Intensiva Pediatrica del Policlinico di Milano due apparecchiature d’avanguardia tecnologica.

Sono stati infatti consegnati mercoledì al reparto gli elettrodi combinati Sensor 84 e un ToF®Scan: i primi sono dispositivi che permettono di misurare gli scambi gassosi, pratica per la quale eseguire i tradizionali ripetuti prelievi di sangue comporterebbe rischi di anemia per il paziente oltre che un importante carico di stress. Il ToF®Scan invece, consente il monitoraggio del livello di curarizzazione, ovvero di paralisi muscolare in pazienti in cui questa pratica si rende necessaria, ad esempio nel corso di un’anestesia, consentendo di dosare al meglio i farmaci in relazione all’intervento in corso.

Si tratta dunque di strumenti non solo utili per ottimizzare le pratiche cliniche, ma anche per migliorare l’esperienza dei pazienti stessi, permettendo di effettuare valutazioni in maniera non invasiva, minimizzando anche l’impatto psicologico sui piccoli ricoverati.

“Le bambine e i bambini di oggi sono gli adulti di domani, il futuro del nostro Paese. Per questo siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo nella salvaguardia della loro salute – ha commentato Francesca Zanè, Presidente di CIVIS. E ci fa particolare piacere che ciò passi attraverso il sostegno ad una realtà del nostro territorio: da sempre infatti CIVIS coltiva il concetto del ‘give back’ come cardine fondamentale del proprio operato. Il Policlinico di Milano, eccellenza riconosciuta a livello nazionale, rientra a pieno titolo in questa visione”.

Ogni anno, in Italia, vengono ricoverati in Terapia Intensiva Pediatrica oltre 8.500 bambini per cure intensive mediche, post chirurgiche e traumi. Tuttavia questo dato è sottostimato in quanto tanti pazienti vengono ricoverati e assistiti in strutture destinate agli adulti per mancanza di posti letto. Un dato che rende ancor più importante qualunque forma di sostegno volta a migliorare la qualità delle cure, l’esperienza ospedaliera dei più piccoli e il ventaglio di prestazioni sanitarie offerte.

“Siamo felici di accogliere questa donazione perché questi strumenti permetteranno di prenderci cura in maniera ancora più efficace dei nostri bambini. – ha commentato Giovanna Chidini, Responsabile della Terapia Intensiva Pediatrica del Policlinico di Milano. Siamo grati a CIVIS perché è anche grazie al sostegno delle aziende che, insieme, possiamo fare la differenza per il futuro dei nostri piccoli pazienti”.

