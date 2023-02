Claire Oppert all’Unicusano per presentare il suo libro: “La Cura Schubert”

Febbraio 16, 2023

(Roma, 16 febbraio 2023) – Roma, 16 febbraio 2023 – La Facoltà di Psicologia dell’Unicusano, venerdì 17 febbraio, alle ore 15.00, ospiterà nell’aula 13, la presentazione del libro “La cura Schubert”, con la partecipazione dell’autrice, Claire Oppert, musicista e psicoterapeuta. All’iniziativa parteciperanno il professor Alberto Costa, Preside di Psicologia, il professore Enrico Ferri, l’editore del testo Franco Soekardi Esposito e la traduttrice e curatrice del libro, Veronique Viriglio.

Ne “La cura Schubert” Claire Oppert diplomata presso il conservatorio statale di Mosca P.I. Tchaikovsky, laureata in filosofia e diplomata in arteterapia, racconta la sua esperienza di musicista e terapeuta che utilizza il violoncello per rasserenare malati terminali, dementi, autistici. Per far questo si reca in luoghi di cura e di ricovero e suona pieces di autori classici come Schubert e Bach, ma anche produzioni di autori contemporanei e musica Jazz.

La Cura Schubert, cioè l’utilizzazione della musica a fini terapeutici, è una forma d’arte e di protocollo medico apprezzato nel mondo scientifico. Nel suo libro, Claire Oppert riporta alcuni momenti ed episodi significativi della sua esperienza, assieme ad una serie di vicende sanitarie ed umane di persone che attraverso la musica del suo violoncello hanno vissuto momenti di serenità e di uscita dal dolore, ma pure un risveglio dei loro impulsi vitali.

Nel corso dell’iniziativa, Claire Oppert eseguirà al violoncello brani di Schubert, Bach, Albinoni, ma anche jazz e improvvisazioni. Ai presenti sarà offerto un buffet.

Ufficio Stampa Unicusano